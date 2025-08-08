Triatlón
El Ayuntamiento de València se defiende: "Ha sido decisión de las Federaciones"
El consistorio da su versión sobre los motivos de la cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón
La Federación Valenciana alude a problemas de financiación para cancelar la prueba
València, un año más, iba a albergar la Copa del Mundo de Triatlón el fin de semana del 20 y 21 de septiembre pero todo se desmoronaba ante el anuncio de la Federación Española de cancelar la prueba. Una noticia que ha indignado al Ayuntamiento de València que en un comunicado replicaba a su vez al emitido por la FETRI. La Federación alega a que la prueba se ha tenido que cancelar al no poder garantizar la organización y calidad de la prueba. El Ayuntamiento, a su vez, se desmarca de estos motivos y alude a una decisión unilateral y precipitada tomada por las Federaciones: "La decisión de la suspensión ha sido tomada única y exclusivamente por parte de la Federación Española y la Federación autonómica de Triatlón".
Malestar en el Ayuntamiento
Desde el consistorio municipal se reitera que el deseo era que la prueba se celebrase con normalidad como los últimos años: "Por parte del Ayuntamiento el trabajo se ha realizado, garantizando la viabilidad logística, de espacios y económica. Por lo que la cancelación no responde a causas que afecten al Ayuntamiento de Valencia, sino a criterios internos que las federaciones nacionales y autonómicas deberían de explicar".
Las obras no son el problema
Para los responsables municipales, la prueba sí era viable en su escenario habitual, la Marina de València y la zona portuaria y paseo marítimo: "La cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón de València no puede justificarse en las supuestas afecciones por obras en La Marina, ya que este aspecto había sido previamente abordado y solucionado entre las partes implicadas, garantizando la viabilidad técnica, logística y de seguridad del evento". En el comunicado, el Ayuntamiento también muestra su malestar con la oposición: "Si alguien está sin trabajar y poniendo palos en las ruedas de cualquier avance de la ciudad de Valencia es Compromis y PSOE".
La Federación Valenciana explica los motivos
La presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa, en declaraciones a SUPER, explicó los motivos que han llevado a tomar la decisión de renunciar a la Copa del Mundo así como al Circuito T100 y el Circuito Trimparables: "Desde el comité de organización decidimos cancelar la prueba ya que no contábamos con suficiente financiación para llevarla a cabo". Huesa quiso agradecer el "apoyo de las instituciones valencianas, durante todos estos años y también a lo largo de esta temporada para intentar solucionar todos los problemas pero al final hemos tenido que tomar esta decisión".
El pasado mes de marzo la Organización de Triatletas Profesionales (PTO), World Triathlon y la Federación Española de Triatlón (FETRI) anunciaban que Valencia acogerá por primera vez la etapa española del Tour Mundial de Triatlón T100. El evento se programaba de forma paralela a la Copa del Mundo de Triatlón en el mismo fin de semana: 20 y 21 de septiembre. La etapa de T100 Valencia, una novedosa modalidad iba a reunir a los 20 mejores triatletas masculinos y a las 20 mejores triatletas femeninas del mundo enfrentarse en la distancia de 100km (2km de natación, 80km de ciclismo, 18km de carrera a pie).
El hecho de introducir esta nueva competición a la que se sumaba una prueba del Circuito popular de iniciación al triatlón, Trimparables, puesto en marcha por la Federación Española de Triatlón, obligaba a desplazar el MTRI Valencia que tradicionalmente se celebraba de forma conjunta a la Copa del Mundo: "al introducir otros dos eventos nuevos, el T100 y el Trimparables, no había sitio para el MTRI Valencia por lo que lo cambiamos al fin de semana del 29 de mayo y 1 de junio".
MTRI Valencia se celebró con total normalidad y con éxito de participación. Sin embargo, las pruebas de septiembre finalmente han tenido que ser canceladas: "Lamentamos mucho que a poco más de un mes para su celebración hayamos tenido que suspenderlos. Sabemos que supone un gran contratiempo para las Federaciones y deportistas que tenían planificado participar pero creo que ha sido una decisión correcta, no podíamos garantizar la calidad ni la seguridad del evento".
La Federación Valenciana y la Española se han movido sin éxito para conseguir mayor financiación: "lógicamente con más apoyo económico se hubiese llevado a cabo". Ahora, afirma Vanessa Huesa, "aún es pronto para saber si lo volveremos a intentar el año que viene".
