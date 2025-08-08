El Ayuntamiento de València se defiende: "Ha sido decisión de las Federaciones"

València, un año más, iba a albergar la Copa del Mundo de Triatlón el fin de semana del 20 y 21 de septiembre pero todo se desmoronaba ante el anuncio de la Federación Española de cancelar la prueba. Una noticia que ha indignado al Ayuntamiento de València que en un comunicado replicaba a su vez al emitido por la FETRI. La Federación alega a que la prueba se ha tenido que cancelar al no poder garantizar la organización y calidad de la prueba. El Ayuntamiento, a su vez, se desmarca de estos motivos y alude a una decisión unilateral y precipitada tomada por las Federaciones: "La decisión de la suspensión ha sido tomada única y exclusivamente por parte de la Federación Española y la Federación autonómica de Triatlón".

https://www.superdeporte.es/polideportivo/2025/08/08/cancelada-copa-mundo-triatlon-valencia-t100-120453833.html

Malestar en el Ayuntamiento

Desde el consistorio municipal se reitera que el deseo era que la prueba se celebrase con normalidad como los últimos años: "Por parte del Ayuntamiento el trabajo se ha realizado, garantizando la viabilidad logística, de espacios y económica. Por lo que la cancelación no responde a causas que afecten al Ayuntamiento de Valencia, sino a criterios internos que las federaciones nacionales y autonómicas deberían de explicar".

Las obras no son el problema

Para los responsables municipales, la prueba sí era viable en su escenario habitual, la Marina de València y la zona portuaria y paseo marítimo: "La cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón de València no puede justificarse en las supuestas afecciones por obras en La Marina, ya que este aspecto había sido previamente abordado y solucionado entre las partes implicadas, garantizando la viabilidad técnica, logística y de seguridad del evento". En el comunicado, el Ayuntamiento también muestra su malestar con la oposición: "Si alguien está sin trabajar y poniendo palos en las ruedas de cualquier avance de la ciudad de Valencia es Compromis y PSOE".

La Federación Valenciana explica los motivos

La presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa, en declaraciones a SUPER, explicó los motivos que han llevado a tomar la decisión de renunciar a la Copa del Mundo así como al Circuito T100 y el Circuito Trimparables: "Desde el comité de organización decidimos cancelar la prueba ya que no contábamos con suficiente financiación para llevarla a cabo". Huesa quiso agradecer el "apoyo de las instituciones valencianas, durante todos estos años y también a lo largo de esta temporada para intentar solucionar todos los problemas pero al final hemos tenido que tomar esta decisión".

Vanessa Huuesa junto a Rocío Gil en la presentación de la pasada edición / JM López / Pilar LÃ³pez

El pasado mes de marzo la Organización de Triatletas Profesionales (PTO), World Triathlon y la Federación Española de Triatlón (FETRI) anunciaban que Valencia acogerá por primera vez la etapa española del Tour Mundial de Triatlón T100. El evento se programaba de forma paralela a la Copa del Mundo de Triatlón en el mismo fin de semana: 20 y 21 de septiembre. La etapa de T100 Valencia, una novedosa modalidad iba a reunir a los 20 mejores triatletas masculinos y a las 20 mejores triatletas femeninas del mundo enfrentarse en la distancia de 100km (2km de natación, 80km de ciclismo, 18km de carrera a pie).

El hecho de introducir esta nueva competición a la que se sumaba una prueba del Circuito popular de iniciación al triatlón, Trimparables, puesto en marcha por la Federación Española de Triatlón, obligaba a desplazar el MTRI Valencia que tradicionalmente se celebraba de forma conjunta a la Copa del Mundo: "al introducir otros dos eventos nuevos, el T100 y el Trimparables, no había sitio para el MTRI Valencia por lo que lo cambiamos al fin de semana del 29 de mayo y 1 de junio".

MTRI Valencia se celebró con total normalidad y con éxito de participación. Sin embargo, las pruebas de septiembre finalmente han tenido que ser canceladas: "Lamentamos mucho que a poco más de un mes para su celebración hayamos tenido que suspenderlos. Sabemos que supone un gran contratiempo para las Federaciones y deportistas que tenían planificado participar pero creo que ha sido una decisión correcta, no podíamos garantizar la calidad ni la seguridad del evento".

La Federación Valenciana y la Española se han movido sin éxito para conseguir mayor financiación: "lógicamente con más apoyo económico se hubiese llevado a cabo". Ahora, afirma Vanessa Huesa, "aún es pronto para saber si lo volveremos a intentar el año que viene".