Diego Macías se proclama campeón de Europa sub'18

El joven talento del Club Ajedrez Andreu Paterna, Diego Macías, ha firmado esta semana una gesta histórica al proclamarse campeón de Europa Sub-18 en la modalidad de ajedrez rápido y subcampeón en modalidad relámpago, en el 24º Campeonato de Europa Juvenil disputado del 4 al 7 de agosto en Tesalónica (Grecia) bajo la organización de la Unión Europea de Ajedrez (ECU).

Una actuación brillante

En un torneo que reunió a 35 de los mejores juveniles del continente, y partiendo como segundo preclasificado con un Elo de 2348 en rápidas, Diego sumó 7 puntos de 9 posibles y logró una performance de 2480, superando a rivales de gran nivel para alzarse con el primer puesto de la clasificación final. Un día después llegó la medalla de plata en el Campeonato de Europa Juvenil de Blitz Sub-18, revalidando así el subcampeonato obtenido en la edición anterior.

Un joven talento

Con tan solo 18 años recién cumplidos, Diego Macías es ya uno de los grandes referentes del ajedrez español, acumulando en su palmarés títulos como campeón de España Sub-16, campeón de Europa por equipos Sub-18 con la selección española, campeón de España de rápidas Sub-18, subcampeón del mundo sub-18 y múltiples victorias en torneos nacionales e internacionales.

Diego Macías, campeón / CA Paterna

Ahora, a por el Campeonato de España

Sin apenas tiempo para el descanso, su próximo desafío llegará a partir de este sábado 9 de agosto, en el Campeonato de España de Clubes – Primera División, donde defenderá los colores del Club Ajedrez Andreu Paterna. Para esta cita, el club ha reunido una potente escuadra con jugadores de gran prestigio como los también valencianos Gran Maestro Julen Arizmendi y el Maestro Internacinal Eric Sos, acompañados por la Maestra FIDE María Eizaguerri, el GM búlgaro Ivan Cheparinov, el GM ucraniano Yuriy Kryvoruchko.

El Club Ajedrez Andreu Paterna se enorgullece de poder representar un año más al ajedrez paternero y valenciano en el Campeonato de España de clubes, compitiendo un año más con la elite del ajedrez nacional.