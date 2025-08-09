Iker Moreno, subcampeón de Europa sub-20 en 400 vallas

El atletismo valenciano se ha sumado al festival de medallas en el Europeo sub-20 y con la plata de Iker Moreno este sábado en la final de 400 vallas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20, España se asegura la primera posición en el medallero general en la ciudad finlandesa de Tampere.

El atleta de Betxí e integrante del Proyecto FER, logró además su mejor marca personal al finalizar el recorrido en 49.66 segundos.

El castellonense cruzó la meta tan solo por detrás del checo Michal Rada (48.78), nuevo campeón de Europa de la categoría. Completó el podio el también checo Marek Vána, en 50.46.

Iker Moreno, durante un momento de la pruebas de 400 metros vallas / RFEA

Por encima de las expectativas

El propio Iker Romero aseguraba antes del campeonato que "la mera clasificación ya es todo un logro para mí. Ahora bien, después de lo bien que me encontré en el Campeonato de España, he de superar sí o sí la primera criba y pasar a semifinales. A partir de ahí, a soñar". Un objetivo, que, visto lo visto, se le quedó pequeño, ya que ha podido lograr la gesta de subir al segundo escalón del podio.

Y todo tras una decisión que fue clave, ya que a principios de mayo decidió centrarse en los 400m vallas y dejar a un lado su condición de decatleta. A finales de junio, paró el reloj en 51:81, crono que representaba un primer paso hacia el Europeo sub-20. No obstante, tenía que completar el trabajo. Y hace unos días, en el momento culminante, en el Campeonato de España, deslumbró. No sólo consiguió el triunfo; además, alcanzó una espectacular marca, 51 segundos y 7 centésimas. De esta manera, viaja con honores y con la moral por las nubes al certamen continental, donde ahora ha superado su propio récord para ser subcampeón de Europa.

Lluvia de medallas

Con la suya, el atletismo español suma ya con cinco preseas, tras los tres oros y el bronce logrados por Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, y Sofía Santacreu y Aldara Meilán, en 10 kilómetros marcha, respectivamente.