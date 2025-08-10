El castellonense Martí Torregrosa, subcampeón de Europa

La exhibición de la selección española y en concreto de los atletas valencianos continúa en el Campeonato de Europa sub 20 de Tampere (Finlandia). El castellonense Martí Torregrosa fue segundo en los 3000 m. obstáculos con una marca de 8:45.20 registro personal por lo que se alza con la medalla de plata mientras que otro español, Andrés Lara acabó tercero con un registro de 8:45.53, con el que también mejoró su tiempo. Bakr El Arsi, el tercer español en la final de 3.000 obstáculos, también brilló en la carrera y acabó quinto con 8:49.47.

El turco Kiyasettin Kara coinquistó la medalla de oro en la distancia con un registro de 8:43.55, que le permitió ganar con autoridad en la ciudad finlandesa.

Once medallas españolas

Con estos resultados España suma en el medallero 11 metales, con cuatro oros, dos platas y cinco bronces

Son Ander Garaiar, en 100 metros, Andrea Tankeu en disco, Sofía Santacreu y Joan Querol, en 10.000 metros marcha lograron el oro, después llegaron las platas de Iker Moreno en 400 vallas y la de Martí Torregrosa en 3.000 obstáculos, y los bronces de Oriol Sánchez en los 200 metros, de Aldara Meilán en 10.000 marcha y Daniel Monfort, Aarón Ceballos en 800 y el de Andrés Lara en 3.000 obstáculos.

Martí Torregrosa, junto a Andrés Lara, en el podio / RFEA

Un domingo histórico

El atletismo valenciano ha vivido una última jornada histórica en el Europeo Sub'20 con el doblete de Querol y Monfort en los 10.000 m. marcha y el oro en jabalina de Rafael Mahiques al que se suma la plata de Martí Torregrosa. A estas medallas se une la de plata lograda por Iker Moreno en 400 vallas en la jornada del sábado.