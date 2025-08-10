España acaba un brillante Europeo sub'20 con 14 medallas

La selección española sub 20 alcanzó la gloria en un histórico Campeonato de Europa al lograr 14 medallas, 5 oros, 3 platas y 6 bronces en Tampere (Finlandia), de las cuales siete fueron para atletas de la Comunitat Valenciana.

El atletismo español da un salto de calidad

El campeonato fue una demostración de una generación que tiene un gran futuro y que ha brillado en pruebas hasta ahora reservadas para otros países, como son velocidad, relevos, mediofondo, fondo (obstáculos), vallas, saltos y lanzamientos, además de la marcha, que es un valor seguro.

Exhibición valenciana

En cuanto a los valencianos, Joan Querol, en 10.000 marcha, y Rafa Mahiques, jabalina, subieron a lo más alto del podio; Iker Moreno, 400 vallas y Martí Torregrossa, 3.000 obstáculos, se colgaron la plata y Moreno y Helio Marco repitieron en el 4x400; mientras que Daniel Monfort fue bronce en 10.000 marcha

Los otros protagonistas de las medallas en Finlandia fueron Ander Garaiar, en 100 metros, Andrea Tankeu en disco, Sofía Santacreu en 10.000 metros marcha, después llegaron los bronces de Oriol Sánchez en los 200 metros, de Aldara Meilán en 10.000 marcha, Aarón Ceballos en 800 metros, Andrés Lara en 3.000 obstáculos y Ona Bonet en altura.

En la sesión vespertina de este domingo, el lanzador Rafael Mahiques se convirtió en el nuevo campeón de Europa sub 20 en jabalina con una marca de 76,30 metros logrados en el cuarto intento.

El valenciano, campeón de España sub 20 y que tiene el récord nacional de la categoría con 77,60 metros conseguidos en Badajoz, tuvo que esperar a que el alemán Oskar Jänicke acabara el concurso para celebrar su éxito, ya que fue su principal rival y de hecho fue plata con 76,17, 13 centímetros menos que Mahiques.

El polaco Roch Krukowski fue bronce con 76,01 metros, mientras que los también españoles Hailu Estrampes fueron séptimo, con 69,84 metros, en su primer intento, y Alejandro Esteban fue decimotercero con 64,91.

El relevo 4x400 completó el medallero español

El relevo 4x400 masculino consiguió la decimocuarta y última medalla de la selección española sub 20 en el Campeonato de Europa que concluyó en Tampere (Finlandia) al conquistar la medalla de plata con un tiempo de 3:06.83 y batir la plusmarca nacional sub 23.

Cedieron sólo ante la República Checa, que ganó con 3.05.79 y batió el récord continental de la categoría en una gran carrera.

El cuarteto español estuvo formado por Iker Moreno, Aarón Gastón, Helio Marco y Óscar Crespo y desde el primer momento mantuvo la segunda posición en la final.

La exhibición de la selección española continuó en el Campeonato de Europa sub 20 de Tampere (Finlandia) siguió con un doble éxito con la plata y el bronce en los 3.000 metros obstáculos.

Martí Torregrosa fue segundo con una marca de 8:45.20 registro personal, mientras que Andrés Lara acabó tercero con un registro de 8:45.53, con el que también mejoró su tiempo.

Bakr El Arsi, el tercer español en la final de 3.000 obstáculos, también brilló en la carrera y acabó quinto con 8:49.47.

El turco Kiyasettin Kara coinquistó la medalla de oro en la distancia con un registro de 8:43.55, que le permitió ganar con autoridad en la ciudad finlandesa.

Ona Bonet, bronce en altura

Ona Bonet, la saltadora de altura nacida en Manresa (Barcelona), consiguió un bronce en una prueba en la que la selección no había subido al podio en esta categoría, ni tan siquiera la campeona olímpica Ruth Beitia.

Bonet, que junto a la granadina Una Stancev son las sucesoras de la cántabra con unas expectativas muy prometedoras, brilló en la última jornada y fue tercera con una marca de 1,86 metros que logró en el tercer intento, después de haber superado 1,73, 1,77 y 1,80 a la primera tentativa, mientas que después superó 1,86 en el segundo.

Después la medallista no pudo con 1,89 y 1,92 y fue superada por la finlandesa Ella Mikkola, plata con 1,89 metros, y la húngara Lilianna Bátori, con la misma marca, pero con menos nulos.