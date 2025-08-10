Histórico doblete para la marcha valenciana ¡Oro para Querol y bronce para Monfort!

El atletismo valenciano ha vivido una jornada histórica en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en Tampere (Finlandia) con el doblete protagonizado por Joan Querol y Daniel Monfort en la pruebade los 10 kilómetros marcha. El oro y la victoria fue para Joan Querol que se proclamó campeón de Europa con un tiempo de 39:10.04 que supone un nuevo récord en la competición mientras que Daniel Monfort, atleta del Proyecto FER y del CA Playas de Castellón, redondeó una jornada gloriosa con la tercera posibión y la medalla de bronce. El otro representante español, Miguel Espinosa, fue cuarto.

Oro y récord

El valenciano Joan Querol, de 18 años, rebajó la mejor marca de la historia del campeonato, fijada en 2005 por el ruso Andréi Ruzavin (39:28.45) y encabezó un doble podio español, lo que supuso un estreno en grande para la delegación española en la última jornada de la cita finlandesa.

Joan Querolt se llevó el oro, con récord de España / RFEA

Mejor marca personal para Monfort

Por su parte, Monfort se alzó con su mejor marca personal (39:50.77) y se hizo con el bronce, tras quedar por detrás del italiano Giuseppe Disabato, plata. Espinosa fue cuarto, tras cruzar la meta 09.49 segundos más tarde.

Con estos resultados, España suma ya nueve medallas en los campeonatos y queda empatada con Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el medallero.

La medalla de oro de Querol y el bronce de Daniel Monfort se une a la de plata conquistada en la jornada del sábado por el atleta de Betxí, Iker Moreno en los 400 vallas, también miembro del Proyecto FER.

Querol, un caso de superación

El caso de Joan Querol es especialmente inspirador ya que el joven marchador valenciano, de 19 años, tiene el síndrome de Asperger, un TEA, transtorno del Espectro Autista que dificulta su interacción social. Entrenado por su padre, también marchador, la constancia y la disciplina han llevado al joven marchador a lo más alto del Europeo sub'20.

Bronce para Daniel Monfort / Proyecto FER

Monfort cumple su sueño

A la tercera, ha sido la vencida para Daniel Monfort Moreno, que por fin logra la medalla internacional por la que tanto lleva luchando. En el verano de 2024, fue víctima de una intoxicación alimenticia que afectó a casi toda la delegación española desplazada al Campeonato del Mundo sub-20, en Perú, que le impidió rendir a su nivelMás recientemente. Hace sólo dos meses, en mayo, una indisposición sufrida en los días previos le impidió competir en óptimas condiciones en la Copa de Europa de marcha atlética por equipos (por países) en la República checa. Monfort, por fin en Tampere, Finlandia, se ha reivindicado como uno de los marchadores con mayor proyección.