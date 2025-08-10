El valenciano Rafael Mahiques se corona campeón de Europa de Jabalina

El atletismo valenciano sigue haciendo historia en los Campeonatos de Europa de Atletismo sub'20 que se celebran en Tampere (Finlandia). Rafael Mahiques ha protagonizado este domingo 10 de agosto una nueva gesta al convertirse en el nuevo campeón de Europa sub 20 en jabalina e con una marca de 76,30 metros logrados en el cuarto intento.

Mahiques se corona en Finlandia

El valenciano, campeón de España sub 20 y que tiene el récord nacional de la categoría con 77,60 metros conseguidos en Badajoz, tuvo que esperar a que el alemán Oskar Jänicke acabara el concurso para celebrar su éxito, ya que fue su principal rival y de hecho fue plata con 76,17, 13 centímetros menos que Mahiques.

El polaco Roch Krukowski fue bronce con 76,01 metros, mientras que los también españoles Hailu Estrampes fueron séptimo, con 69,84 metros, en su primer intento, y Alejandro Esteban fue decimotercero con 64,91.

Mahiques celebra su victoria / RFEA

Protagonismo valenciano

Con estos resultados España suma en el medallero 13 metales, con cinco oros, dos platas y seis bronces. El atletismo valenciano vivió un domingo histórico en el que al oro de Mahiques en jabalina se sumaba horas antes el doblete en los 10.000 m. marcha donde Joan Querol conquistaba el oro y Daniel Monfort, el bronce. Además, en las jornadas previas, otros dos valencianos: Iker Moreno en 400 vallas y Martí Torregrosa en 3.000 obstáculos, lograban sendas medallas de plata.

El lanzador valenciano, en lo alto del podio / RFEA

Rafael Mahiques llegaba como líder del ránking europeo y máximo favorito, y no defraudó, subiendo a lo más alto del podio en Finlandia. El lanzador valenciano llegaba al Europeo después de lanzar 77,60, récord de España sub20, sexto del ranking nacional absoluto de todos los tiempos y segundo del mundo en su categoría.