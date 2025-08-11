El castellonense Josele Ballester roza la gloria en el LIV Golf Chicago

El castellonense Josele Ballester, de solo 21 años (cumple 22 en ocho días) y que apenas jugaba su quinta cita en el LIV Golf, demostró en el LIV Golf Chicago que es un digno sucesor de Sergio García y que ya puede codearse con los grandes. Prueba de ello es que rozó la vicotira en el prestigioso torneo de Chicago, que forma parte del Circuito saudí LIV. Ballester llegó a la última jornada empatado con el sudafricano Dean Burmester y Jon Rahm por lo que el título tuvo que decidirse en el desempate. Ahí fue Burmester el más certero dejando a los dos españoles a las puertas de la victoria.

Máxima igualdad

Burmester había cerrado el sábado al frente del torneo con dos golpes de ventaja sobre Ballester y Rahm, pero en la jornada final del domingo tropezó en el arranque con tres bogeys en los tres primeros hoyos. Sin embargo, el sudafricano no perdió la fe, retomó el primer puesto y, aunque tuvo que esperar al 'playoff', acabó superando a los españoles. Burmester se embolsó con esta victoria en el Bolingbrook Golf Club cuatro millones de dólares. Firmó el par en la última jornada (71 golpes) para concluir con un -9 acumulado.

Josele Ballester -su paisano Sergio García es uno de sus mentores- era líder en Chicago en el 15 con un golpe de ventaja, pero en ese hoyo se atascó con un bogey que permitió que sus perseguidores le alcanzaran. En el 16, Burmester selló un birdie que le distanció en principio del pelotón, pero ni Ballester ni Rahm se dieron por vencidos. Sendos birdies de ambos en el 18 forzaron el 'playoff' a tres. Pero Burmester no se vino abajo, aprovechó los fallos con el 'putt' de sus dos rivales (par para ellos) y cantó victoria con un birdie.

Se embolsa 1,8 millones de dólares

En cualquier caso, Ballester firmó una espléndida actuación en Chicago hasta terminar con -9 acumulado y -2 este domingo (cuatro birdies y dos bogeys). Como premio se embolsó 1,8 millones de dólares, casi la mitad que el ganador.

Josele Ballester reconoció que fue "muy especial" disputar el 'playoff' de desempate: "Definitivamente habría firmado por estar en esa situación cuando comenzó el día. Tuve una buena oportunidad en los últimos hoyos para quizá cerrarlo, pero no pude hacerlo y, bueno, aprenderé de ello", dijo a los medios, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

"Cuando pierdes un desempate por un 'birdie', no hay mucho que puedas hacer. Creo que pegué un gran segundo golpe. Ejecuté un gran 'putt'. Podría haber entrado. Ojalá la próxima vez sí entre", añadió.