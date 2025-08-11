Querol y Mahiques, los primeros campeones de Europa sub20 de la historia valenciana

El atletismo valenciano de pista atraviesa uno de sus mejores momentos y así quedaba reflejado en el Campeonato de Europa sub'20 celebrado la semana pasada en Tampere, Finlandia. Una competición que reúne a las más firmes promesas del atletismo continental y donde la Comunitat Valenciana ha brillado con luz propia liderando un campeonato histórico para el atletismo español. España lograba su mayor cosecha en un Campeonato de Europa sub20 que concluía el pasado domingo: 14 medallas que le situaban en la tercera posición en el medallero general. De ellas, nada menos que 7, tuvieron como protagonistas a atletas de la Comunitat Valenciana.

Los grandes protagonistas fueron Joan Querol, un marchador, y Rafa Mahiques, un lanzador de jabalina, que tienen el honor de haberse convertido en los primeros campeones de Europa sub-20 del atletismo en la Comunitat Valenciana. Lo que no consiguieron atletas valencianos históricos como Domingo Ramón, José Antonio Redolat o Concha Montaner, lo han alcanzado estos dos jóvenes de la generación de 2006.

Querol, campeón en los 10.000 marcha y Monfort, bronce

Joan Querol, de 18 años, fue, cronológicamente, el primero. Su triunfo, en una carrera cargada de emocionó porque la empezó con dos tarjetas rojas y porque en los dos últimos kilómetros alternó la cabeza con el favorito, el italiano Giuseppe Disabato, le coronó, además, como el nuevo plusmarquista español de los 10.000 metros marcha (39:10.04). Por detrás, el castellonense Dani Monfort se llevó la medalla de bronce después de mejorar también su marca personal (39:50.77).

Querol, un atleta autista y políglota, que sufrió mucho en su infancia y en su adolescencia, acabó pidiéndole a su padre, un exmarchador llamado Juanjo Querol, que se convirtiera en su entrenador. Su trabajó se centró tanto en lo técnico como en lo mental. Muchas horas y mucho amor hasta convertir a Joan, que fue un bebé prematuro, en campeón de Europa. "Mi carrera ha sido una locura, me la he jugado mucho. He ido detrás y luego he pegado un cambio de ritmo, estaba nervioso porque llevaba dos tarjetas rojas a falta de dos vueltas", explicaba Querol, que agradeció el apoyo a su club, el Valencia CA, y "a todos los que están siempre apoyándome". Por su parte Daniel Monfort resaltó que había intentado "ir cómodo los primeros 5 kilómetros y sobrevivir los otros 5". Monfort se acordó de su club, "el Playas de Castellón, del Proyecto FER que nos ayuda a muchos deportistas a estar arriba, de mis padres y mi entrenador".

Joan Querol, oro en los 10.000 m. marcha / RFEA

Daniel Monfort, bronce en los 10.000 m. marcha / RFEA

Mahiques cumplió con su papel de favorito

Rafa Mahiques subió también a lo alto del podio en una final de jabalina que le obligó a lanzar 76,30 en el cuarto intento. Un registro a que amenazaron el alemán Oskar Jänicke (76,17) y el polaco Roch Krukowski (76,01), dos rivales que mejoraron su marca personal en la final, pero que no lograron superar al lanzador de Silla.

El atleta, que se prepara en el Estadi del Túria con Martina de la Puente, antigua plusmarquista española de lanzamiento de peso, acabó muy emocionado con este éxito. “He hecho muy buena competición con cuatro lanzamientos por encima de los 70 metros, aunque después de lanzar 76 casi me da un infarto por el alemán y el polaco también han metido 76 y ha sido de infarto. Llegar a este Europeo era un sueño porque a principios de temporada no soñaba ni con hacer la mínima. En la final he ido a reventarlo y ha ido todo bien”, afirmaba Mahiques que se despide ya de la categoría sub'20: "el año que viene paso ya a sub'23, tendré nuevos rivales. Ahora quiero descansar, la temporada ha sido muy larga y luego ya pensar en la próxima en la que trataré de hacerlo aún mejor".

Rafael Mahiques, oro en jabalina / rfea

Torregrossa, subcampeón

Este domingo histórico englobó también la medalla de plata de Martí Torregrossa en los 3.000 m obstáculos. Un atleta que como Monfort, bronce en la marcha, entrena en Castellón a las órdenes de Lluís Torlà. El atleta de Villarreal se coló por dentro antes de arrancar la última vuelta y solo cedió ante el campeón, el turco Kara.

Torregrossa, además, mejoró su marca personal hasta los 8:45.20, insuficiente, eso sí, para mejorar uno de los récords más longevos del atletismo valenciano, los 8:44.8 de Domingo Ramón, vigentes desde 1977. "He corrido bastante cómodo, me he podido meter en el grupo de cabeza y cuando he visto que había un hueco, me he metido y he disfrutado".

Martí Torregrossa, plata en los 3000 m.obstáculos / RFEA

Plata en el relevo

El Europeo lo remataron otros dos atletas de la Comunitat Valenciana, Iker Moreno y Helio Marco, integrantes del relevo español que acabó segundo con un nuevo récord nacional de 4x400 (3:06.83). Marco, de Onil, había sido subcampeón de Europa el día anterior en los 400 metros vallas con un nuevo récord de España (49.66)."Me incorporé a última hora al cuarteto del relevo y he salido a luchar por todo el equipo", afirmaba Iker Moreno tras ganar la plata con España en el 4x400. Por su parte, Helio Marco, quiso compartir la medalla "con todo el equipo, con los tres compañeros que no han podido correr porque sólo podemos hacerlo 4, pero que sin ellos, esto no hubiese sido posible. Somos como una familia".

Dos valencianos en el equipo de relevos / RFEA

Doblete de Moreno

El atleta de Betxí, Iker Moreno, se alzó con una brillante medalla de plata en los 400 m.vallas y logró además su mejor marca personal al finalizar el recorrido en 49.66 segundos. Moreno, tan sólo unos meses antes había apostado por aparcar el decatlón, hasta ahora su modalidad favorita, para dedicarse a los 400 m.v. La apuesta no podía salirle mejor. Moreno se iba de Tampere así con el doblete: la plata individual y la plata en el relevo.

Iker Moreno / RFEA

Un balance histórico

Hasta Tampere 2025, las medallas de los valencianos habían sido las de plata de Domingo Ramón, José Antonio Redolat, David Cantero y Concha Montaner, y las de bronce de David Melo (en el relevo 4x400), Lluís Torlà, Luis Salort y Fátima Diame.