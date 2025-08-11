Las Redsticks vuelven a empatar y se complican el Europeo

España logró su segundo empate consecutivo en el europeo 2025, esta vez ante Escocia, por un resultado de 1-1. Con el empate logrado ante Bélgica, las RedSticks suman dos puntos y se jugarán el pase a semifinales ante Inglaterra, el miércoles a las 10:00.

España salió al ataque

Salieron las de Carlos García Cuenca decididas a por la victoria y ya en los primeros cuatro minutos disfrutaron de las primeras ocasiones de gol. Hasta cuatro consecutivas. No pisó Escocia área española hasta el minuto 5, cuando Clara Pérez intervino por primera sacando un disparo con el pie. Despertó Escocia a partir de ahí y empezó a crear más juego, provocando, en el minuto 9, el primer Penalti Córner del partido. El disparo de Amy Costello lo sacó Clara Pérez desde el suelo con la guarda izquierda. Sin embargo, tres minutos más tarde, Patricia Álvarez inauguraba el marcador. La delantera española desviaba un disparo de Lucía Jiménez y la bola se metía entre las piernas de Jessica Buchanan. Fue el primer cuarto el mejor de nuestra selección. Gracias a la presión, Marta Segú pudo robar el balón en las postrimerías del cuarto y muy cerca estuvo Sara Barrios de batir la portería británica, pero no materializó la ocasión.

España no pudo lograr la victoria / RFEH

En el segundo periodo, provocó Charlotte Watson el segundo Penalti Córner para su equipo, pero el disparo desde el PC no tocó el cajón. En el minuto 20 fue Marta Segú quien protegía la bola en la línea de fondo y sumaba el primer Penalti Córner para España al ser embestida por una defensa rival. Hasta cuatro oportunidades seguidas tuvo España, pero sin fruto gracias, en la última, a los buenos reflejos de Katie Birch, que cubría el poste izquierdo y supo desviar la bola fuera. Apretó Escocia en los últimos cinco minutos del cuarto, presionando prácticamente todo el campo y las RedSticks buscaban superar al rival jugando rápido y saliendo a la contra. En una de éstas, en la que intervinieron Estel Petchamé y Luciana Molina, reclamaron PC a falta de medio minuto para el descanso y el video umpire les dio la razón, pero tampoco marcaron y al descanso se fueron con el 1-0 en el electrónico para las de Carlos García Cuenca.

Le sentó bien el descanso a la selección de Chris Duncan, que salió buscando el empate. En el minuto 35 provocó un PC que España protestó y el video arbitraje anuló. No se encontraban cómodas las RedSticks y no acaban de imponer su mayor calidad en el dominio del juego. A pesar de ello, la tuvo Estel Petchamé para aumentar la renta en el marcador. Y también Sara Barrios, a falta de dos minutos, pero Jessica Buchanan intervino en ambas ocasiones con acierto para su equipo. A falta de un minuto para que acabara el cuarto, Lulu Jiménez provocó un nuevo PC, pero las británicas supieron defenderlo.

Último cuarto

Empezó el último cuarto pisando Escocia área española. En una contra, Marta Segú se quedó a sola frente a la guardameta británica, pero de nuevo Buchanan resolvió el envite y, en el rechace, la tiró al palo Segú. El partido se rompió y las RedSticks se acercaban con peligro al área rival, buscando sentenciar el choque. Pero fue Ellie Mckenzie quien logró entrar con bola controlada al área para asistir a Heather McEwan, que batía a Clara Pérez en el minuto 56. Reaccionó España y un minuto después, provocó otro PC a favor, pero Xanti Giné no pudo marcar. Jugó España con superioridad el último minuto y medio por tarjeta verde a Amy Costello y provocó un nuevo PC a menos de un minuto para el final. Y casi lo materializa Patricia Álvarez, que sacó para Xantal Giné, ésta le devolvió la bola pero el pinche se fue desviado. Insistió la roja buscando deshacer el empate, pero el encuentro acabó con el 1-1.

Xantal Giné:

“Hoy no nos hemos encontrado y no hemos estado fluidas en nuestro juego de posesión. Sí es cierto que hemos tenido acciones para meter gol, pero no ha podido ser. No hemos jugado bien y al final del partido nos han ganado la espalda y nos han empatado a falta de cinco minutos. Nos hemos volcado en volver a marcar y no ha podido ser. No hemos jugado bien y no hemos sido efectivas en los PC, algo que tenemos que mejorar y encontrar las mejores sensaciones para poder ganar a Inglaterra”.