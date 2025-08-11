Vuelven las carreras de caballos en la playa de València

Las populares ‘Corregudes de Joies’ vuelven desde este lunes 11 de agosto a la playa de Pinedo como un símbolo del arraigo de las fiestas tradicionales en las pedanías de la ciudad. Esta tarde es una jornada de entrenamientos y revisiones veterinarias. Será entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto cuando una docena de caballos compitan al galope en la arena. Es un evento que se celebra desde hace más de 140 años y que organiza la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, en colaboración con el Ayuntamiento de València a través de la alcaldía pedánea y la Fundación Deportiva Municipal.

Festa Grossa de Pinedo

Se trata de todo un acontecimiento que coincide con la celebración de la ‘Festa Grossa’ de Pinedo, en honor a la Virgen del Rosario. Jinetes y amazonas compiten en carreras de 700 metros sobre la arena de la playa, a lomos de sus caballos y sin utilizar ningún tipo de silla de montar. Esta fiesta tradicional la iniciaron los antiguos labradores, que competían por conseguir la preciada ‘joia’, un pañuelo de seda sobre una corona de laurel que se regalaba a la mujer estimada al finalizar la carrera.

Tres días de competición

En la actualidad, el premio sigue siendo el mismo, pero en la prueba intervienen tanto jinetes como amazonas, procedentes de diversos municipios, en un enfrentamiento de todos contra todos durante los tres días que duran las ‘Corregudes de Joies’. La organización ha dispuesto una grada para el público y otra de menores dimensiones y en el lado contrario, a la orilla del mar, para la prensa y los equipos de televisión.

Tres intensas jornadas de competición / FDM Valencia

Revisión veterinaria

Este lunes, los veterinarios procederán a la revisión de los animales y de su documentación. Esta misma tarde, jinetes y amazonas efectuarán sus primeros entrenamientos. Las carreras se celebran los días 12, 13 y 14, en la arena de la playa de Pinedo a partir de las 18:00 horas. La última jornada acoge habitualmente la entrega de trofeos y una degustación popular de horchata.