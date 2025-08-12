Los Redsticks ya están en las semifinales del Europeo

España lo ha vuelto a hacer. Los RedSticks han repetido la gesta de los Juegos Olímpicos de París y ha derrotado a Bélgica para clasificarse para semifinales, en esta ocasión por un resultado de 2-1. Se jugará el pase a la final el próximo jueves por la tarde probablemente contra los anfitriones, Alemania, en directo por Teledeporte.

Sin complejos

Salieron los de Max Caldas, que venían de golear a Austria sin complejos a disputar el tercer partido de grupo ante los belgas, en el que solo valía la victoria para avanzar a semifinales. Conscientes de que se enfrentaban a una de las mejores selecciones del mundo, las actuales subcampeonas del mundo, pero también convencidos de que tendrían opciones de victoria. No en vano, los RedSticks habían ganado dos de los tres últimos enfrentamientos entre ambas selecciones: en FIH Pro League y en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París. “Si ocurre una vez, es casualidad; si ocurre dos veces, es coincidencia; si ocurre tres veces, es una señal”, escribió el escritor bitánico Ina Fleming para la película Goldfinger de James Bond. Pues la señal se produjo en Mönchengladbach.

Tenía algo más de posesión Bélgica en los primeros compases, pero España estaba ordenada en defensa y recuperación y Luis Calzado no pasó ningún apuro en el primer cuarto. Salían los de Max Caldas rápidos buscando hacer daño en el área rival y, en el último minuto, Borja Lacalle encontraba la línea de fondo por la banda derecha, centraba al centro del área, donde le esperaban Marc Reyné y Álvaro Iglesias. Rechazó el guardameta Simon Vandenbrouke, pero la bola llegaba a Álex Alonso, que se había incorporado al ataque, para adelantar a España en el marcador 1-0.

España va a por las medallas / RFEH

Empate tras el descanso

Empataron el partido los Red Lions al comenzar el segundo periodo. Nicolas de Kerpel se encontró una bola en el vértice central del área y sorprendió a Luis Calzado con un rápido disparo que supuso el 1-1. Encontró después un pie dentro del área Arno Van Dessel y desde el Penalti Córner Luis Calzado demostró por qué es uno de los mejores porteros del mundo, sacando un pie derecho salvador. La ocasión para España vino en el 35. Nico Álvarez estuvo muy cerca de marcar al pinchar delante del guardameta. Y también tuvimos oportunidad desde el PC, pero no convertimos. Eran de todas formas buenos momentos para España. Álex Alonso ponía una bola en el área y el rechace le llegaba a Chefo Basterra, que cargaba el stick para volver a adelantar a España, 2-1. Tuvieron la réplica los de Shane Mcleod en el último minuto por dos veces. Pero Luis Calzado primero paró desde el PC y después se hizo grande ante la jugada individual de Thomas Crols para tapar huecos, justo antes del descanso.

Salió España del vestuario en la segunda parte con la misma seriedad en el juego que había demostrado en la primera. Sin perder pelotas, buscando llegar al área rival y sin conceder en defensa ocasiones peligrosas. Provocó un tiro de Pol Cabré un nuevo PC en el 37, sin resultado favorable tras tres tentativas.

Combinaba Bélgica en nuestra área en el 48 y se quedaba solo Roman Duvekot delante de Luis Calzado, pero de nuevo el portero español era capaz de desbaratar un gol que la grada prácticamente ya cantaba. Apretaba Bélgica en busca de la igualada, jugando dentro de nuestra línea de 22, pero los RedSticks seguían muy compactos y defendiendo todos a una. A falta de tres minutos, los colegiados pitaron PC a favor de los Red Lions. Lo protestó España y el video umpire nos dios la razón. A falta de dos minutos y medio Shane McLeod sustituyó al portero para da entrada a un jugador de campo. Tuvo un par de ocasiones Bélgica, pero la mala puntería en una y el acierto de Luis Calzado en otra dejó el marcador tal y como estaba y España logró el ansiado pase a semifinales, este jueves 14 de agosto.

Max Caldas

Max Caldas, seleccionador español, analizó así el partido: “Feliz es poco. Aprender a jugar a este nivel y competir por las medallas torneo a torneo es nuestro objetivo y forma parte del crecimiento del equipo, con jugadores nuevos que debutan en torneos como este. Seguimos haciendo crecer el nivel de los jugadores españoles y eso es muy bueno de comprobar. Y eso a veces se comprueba ganando. Estoy feliz por los chicos. Hoy hemos batallado más de lo necesario en la segunda parte. No elegimos bien algunas veces lo que teníamos que hacer y nos ahogamos en un vaso de agua. Eso está en nuestro debe. Pero jugar así y ganar a los belgas… ¡HOSTIA! Eso es mucho. Ahora seguramente nos toca Alemania en su casa y con el campo lleno. Va a ser muy divertido. Lo que pasó hoy en la segunda parte nos va a ayudar el jueves. Ahora toca saber ganar y festejar. Y mañana empieza la preparación a un partido más”.