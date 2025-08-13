El futuro del Bádminton en La Nucía en el 'stage de alto rendimiento'

Durante dos semanas el Pabellón Muixara acoge el XII Campus de Bádminton de La Nucía de la Federación Española de Bádminton de verano. Este campus se ha convertido en un stage del 'Team España Futuro - Alto Rendimiento' con las futuras promesas de futuro y presente del bádminton nacional. En total pasarán más de 100 deportistas, desde las selecciones sub 11 hasta la sub 23 y Absoluta que preparan el Mundial de París de final de mes en “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Una vez más La Nucía se consolida como sede habitual de concentraciones nacionales e internacionales de tecnificación y preparación de competiciones, en este caso de la Federación Española de Bádminton. “La Nucía Ciudad del Deporte” ofrece unas instalaciones deportivas de primer nivel y un entorno ideal para el trabajo técnico, físico y de convivencia.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes, visitaron el XII Campus de Bádminton, acompañados por Arturo Ruiz, director deportivo de la Federación Española de Bádminton y director del Campus y Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton.

El bádminton español se cita en La Nucía / SD

“Somos un Centro de Alto Rendimiento de Bádminton”

“Desde el Ayuntamiento de La Nucía queremos agradecer a la Federación Española de Bádminton por confiar y apostar por La Nucía, para realizar este Campus, que durante 2 semanas lo mejor del Bádminton de España va estar aquí en el Pabellón Muixara. La primera semana 60 jugadores de la sub 11 a la sub 19, cabe destacar que también participan jugadores que se inician, incluso una nuciera. La próxima semana tendremos a la élite del bádminton español, con la selección sub 23 y absoluta, para preparar el mundial de París de finales de agosto. Podemos decir que nos hemos convertido en un centro de alto rendimiento deportivo para la Federación de Bádminton” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Futuro del Bádminton

Durante la primera semana han estado 60 deportistas de 10 a 19 años entrenando en el Pabellón Muixara, destacando la presencia de los jugadores y jugadoras de la selección nacional sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19, que han compartido entrenamientos en el XII Campus de Bádminton de La Nucía con jugadores de clubs y que se están iniciando, como la nuciera Iris Fernández. Han tenido sesiones tácticas y técnicas, incluso charlas de jugadores que han sido olímpicos y profesionales del Bádminton.

Una oportunidad única para aprender, mejorar, disfrutar y convivir para varios de los mejores jugadores y entrenadores del panorama nacional e internacional. Entre ellos destaca el bronce olímpico británico (Río 2026) y entrenador Marcus Ellis, la jugadora alemana Yvonne Li (olímpica Tokio y París) o la jugadora olímpica española Clara Azurmendi.

“Venir a La Nucía siempre es una maravilla”

En sus declaraciones a los medios de comunicación la jugadora de la selección española Clara Azurmendi, destacaba la gran calidad de las instalaciones deportivas nucieras. “Venir a La Nucía siempre es una maravilla, las instalaciones y la bienvenida es la mejor posible. Creo que estamos muy contentos y eso se nota en el rendimiento. Este año la primera semana hemos compartido entrenamientos con los jóvenes de España, es enriquecedor para nosotros ver la ilusión, las ganas de las promesas del Bádminton Español, que vienen empujando muy fuerte. La próxima semana entrenaremos con nuestros compañeros habituales de la absoluta y la sub 23, para preparar el mundial de París ” comentó Clara Azurmendi.

Absoluta y sub 23 preparan el Mundial

En la segunda semana entrenan los jugadores del Centro de Alto Rendimiento de Madrid y de la selección nacional Sub23 y Absoluta, como parte del nuevo proyecto federativo para impulsar la transición hacia la élite. Son un total de 40 jugadores que están entrenando en el Pabellón Muixara. Stage que les servirá para preparar el Mundial de Bádminton en La Nucía, que se celebra a finales de agosto en París, y en el que participarán 12 jugadores representando a España.