Iker Moreno: "Hice el esprint de mi vida, la carrera de mi vida, locura total"

El atletismo valenciano vivió en Tampere un hito histórico al conquistar siete medallas en el Campeonato de Europa sub'20. Uno de los grandes protagonistas de tal hazaña fue Iker Moreno, un combinero que apenas unos meses antes decidía aparcar el decatlón para centrarse en los 400 metros vallas. Una apuesta arriesgada que se tradujo en una espectacular medalla de plata en el Europeo. El de Betxí, atleta del CA Playas de Castellón e integrante del Proyecto FER, además batía el récord de España y su marca personal parando el crono en 49.66. "Durante la primera mitad de la prueba, no estuve muy pendiente de la posición que ocupaba. Solo quería no perder demasiado terreno y llegar a la parte final con opciones. Cuando superé la antepenúltima valla, a falta de 150 metros, me vi casi emparejado con los primeros clasificados. Me dije, ‘lo tienes, ahora o nunca’. Hice el esprint de mi vida, la carrera de mi vida. Fueron segundos de total locura", afirmaba en declaraciones al Proyecto FER. Además de la plata individual en los 400 m.v., Iker se colgaba también la plata con el equipo de relevos español 4x400 completando un Europeo más que brillante.

Combinero desde los 10 años

Desde que, a los 10 años, dejó el fútbol y se introdujo en el atletismo, Iker optó por practicar las combinadas. Se consideraba mejor decatleta que heptatleta. Y destacaba, especialmente, en tres disciplinas: los 100m lisos, los 110m vallas y los 400m lisos. Como sub-18, fue campeón de España en 2023. Como sub-20, se adjudicó la plata en el Nacional al aire libre de 2024.

Durante esta temporada, Iker (Betxí, Castellón, 19 años) no pudo competir en la fase de pista cubierta por razones físicas. Ya recuperado, empezó el aire libre con una cifra en su mente: 7.250 puntos. Era la marca exigida para estar en el decatlón del Campeonato de Europa sub-20. Se puso manos a la obra. Su objetivo pasaba por conseguir ese registro a mitad de junio, en la Reunión de pruebas combinadas de Arona, Tenerife. Sin embargo, días antes de viajar a las Canarias, y tras consultarlo y consensuarlo con su entrenadora, Manoli Alonso, dio un golpe de timón. Cambió los planes por completo.

Iker Moreno en el podio / RFEA

Apostó por las vallas

Desestimó las combinadas y se centró en los 400m vallas. La cifra que debía alcanzar ya no era la de 7.250 puntos. Ahora, debía parar el crono en menos de 52 segundos y 25 centésimas. Lo consiguió (51:81) un 28 de junio, en el Campeonato Autonómico de la Comunitat Valenciana. A finales de julio, se presentó en el Campeonato de España, en Badajoz. No sólo lo ganó. Además, logró una espectacular marca, 51:07. En tiempo récord, se había asegurado la presencia en el Europeo sub-20. El atleta castellonense reconoce que hasta él mismo está sorprendido por todo lo logrado: " Sinceramente, no lo esperaba. Ganar el Campeonato de España, ser subcampeón de Europa, hacer récord de España sub-20… Era imposible pensar en todo esto en el mes de junio cuando decidí apostar por las vallas". Marí, unos días después de su hazaña, empieza a asimilar todo lo logrado: "Empiezo a ser consciente, pero creo que no por completo. Continúo un poco desbordado, como recién despertado de un sueño".

No sabe si volverá a las combinadas

Iker Moreno, pese a su gran actuación en Tampere afirma, que aún tiene margen de mejora: "Lo curioso de toda esta historia es que mi técnica a la hora de atacar y superar las vallas es muy mejorable". El atleta valenciano, tras su éxito en los 400 m.v. aún no sabe si volverá a las combinadas. De momento, quiere descansar y planificar el futuro con calma: "Ahora, vacaciones. Tres semanas de descanso. Lo necesito para digerir todo lo ocurrido. Y no puedo responder todavía. Tendré que sentarme con Manoli, mi entrenadora, y hablar tranquilamente. Con este subidón, claro que me veo centrándome en los 400m vallas, pero repito, hay que hablarlo todo con calma y tranquilidad. Hay tiempo".