Las Redsticks también se meten en semifinales del Europeo

A la clasificación el pasado martes para las semifinales del Eurohockey de la selección española masculina, se ha sumado este miércoles 13 de agosto, la de la femenina.

La selección española femenina de hockey sobre hierba selló su pase a semifinales del Eurohockey 2025 tras resistir a Inglaterra (2-1) en un duelo decisivo que les devolvía la esperanza de conquistar su primer oro continental y la tan deseada clasificación para el Mundial 2026.

Se lo jugaban a una carta

Tras dos empates iniciales ante Bélgica (2-2) y Escocia (1-1), las 'RedStick' llegaban contra las cuerdas y con la obligación de ganar para mantener vivo su sueño europeo.

Desde el pitido inicial, España mostró determinación y un ritmo frenético que pronto dio frutos, con un tanto tempranero de Luciana Molina en el minuto 10 (1-0). Pero rápidamente fue contraatacado por la inglesa Tessa Howard, responsable de devolver la paridad al marcador (1-1, min.12).

Un partido de nervios

Las pupilas de Carlos García Cuenca eran conscientes que no iba a ser tarea fácil, y los nervios se hicieron sentir. La coordinación defensiva de las españolas y su poderío ofensivo fueron claves para mantener a raya a una Inglaterra con poco historial en la competición.

En el minuto 36, Lucía Jiménez devolvió la ventaja a las 'RedStick', que tan solo se tuvieron que aferrar a esa mínima renta para encaminarse a semifinales, donde se medirán a Países Bajos, Alemania o Francia; equipos que aún deben cumplir con sus compromisos esta jornada.

En busca del doblete

El combinado masculino, por su parte, logró su pase a semifinales este martes, confirmando un momento histórico para el hockey español.

Desde los Europeos de Amberes 2019, en los que el cuadro femenino obtuvo el bronce y el masculino la plata, ambos equipos no coincidían en una semifinal simultáneamente, ya que los eventos de 2021 y 2023 fueron terreno adverso.

La selección masculina cayó al quinto y sexto puesto, respectivamente, mientras que la femenina, cuarta en 2021 y sexta en 2023, sintió de cerca el metal pero sin llegar a tocarlo.