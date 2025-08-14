España no puede con Alemania y luchará por el bronce

El acierto de cara a puerta de Alemania fue demasiado para una España que no consiguió el pase a la final del europeo y que disputará el próximo sábado, a las 15:30 ante Francia, el encuentro por el bronce. Alemania rival y anfitrión del campeonato disputará la final ante Países Bajos, el mismo sábado a las 18:00H

Mal arranque

No podía comenzar peor el partido. En la primera pelota que tenía Alemania, una rápida contra acababa con una pared entre Michel Struthoff y Teo Hinrichs, acabó con Penalti Stroke como decisión final y Gonzalo Peillat transformó el castigo en el 1-0. Fue en el minuto 4 cuando España tuvo la ocasión de empatar, desde el Penalti Córner, pero Jean-Paul Danneberg paraba el tiro de Pepe Cunill. Insistía España y el disparo de Álvaro Iglesias se fue demasiado cruzado. Pidieron los colegiados la ayuda del video umpire en el minuto 11 por jugada confusa y nos pitaron PC en contra. Paró Luis Calzado el tiro con su guarda izquierda, pero el rechace quedó franco para el capitán germano, Mats Grambusch, que la envió al fondo de la red subiendo el 2-0. Demasiado castigo para el juego disputado.

España cayó ante Alemania / RFEH

Obligados a remontar

Con el resultado en contra, España seguía confiando en su juego para recortar la desventaja. Tenía mucha más posesión que Alemania y buscaba la portería rival con paciencia. A los tres minutos del segundo cuarto, Pol Cabré dejó solo a Marc Reyné delante del portero, que supo salir a los pies para evitar el tanto en contra. Recuperaban los de Max Caldas rápido la bola y armaban ataques con cabeza. En el 24, una bonita combinación entre Cabré y Clapés acababa en PC a favor, pero los defensas alemanes interceptaron bien y sacaron una contra que acabó en un bolazo a Marc Recasens y PC en contra. De nuevo Calzado tuvo que intervenir, esta vez con el guante izquierdo. En el 27, nuevo PC a favor, con otra intervención de mérito del guardameta alemán ante el arrastre de Marc Miralles. En la jugada siguiente, otro PC a favor.

En esta ocasión la jugada de estrategia acabó bien. Miralles se la dejaba por detrás a Chefo Basterra, que lograba batir al hasta ese momento infranqueable Danneberg para subir el 2-1.

Tercer cuarto

Comenzó el tercer cuarto con una pérdida en área propia de Alemania, que Bruno Font aprovechó para buscar portería, pero Benedikt Schwarzhaupt se tiró al suelo para tapar el tiro.

Los RedSticks continuaban controlando el partido la mayoría del tiempo, buscando área rival y sin sufrir en defensa, pero no pudieron empatar el encuentro en este cuarto a pesar de merecerlo.