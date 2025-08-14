El Léleman Conqueridor ficha a Paulo Renan Bertassoni

Paulo Renan Bertassoni se convierte en el primer fichaje del Léleman Conqueridor Valencia para la temporada 2025/26. El experimentado colocador brasileño llega procedente de Unicaja Costa de Almería con ganas de asumir nuevos retos en la Superliga. Bertassoni ha superado las correspondientes pruebas médicas y se ha incorporado en la primera semana de entrenamientos del equipo.

Cubre la baja de Vicente Monfort

La dirección deportiva del Léleman tenía por delante el complicado reto de cubrir una de las posiciones que quedó vacía tras la salida de Vicente Monfort. Bertassoni se convirtió en un objetivo prioritario por su amplia experiencia a nivel nacional e internacional. El brasileño fue una de las piezas clave en Almería y anteriormente también estuvo en CV Guaguas con dos temporadas sobresalientes.

Feliz en su nueva etapa en València

A su llegada, el jugador destacó varios factores que le hicieron decantarse por el proyecto valenciano. “Una de las cosas que me hizo firmar aquí fue la oportunidad de trabajar con Zanini. Trabajar con él va a ser una experiencia muy grande para mí y quizá es algo que necesitaba en esta fase de mi carrera. Además, Léleman Conquridor tiene un proyecto que piensa a futuro y cada año se nota ese crecimiento. Hay esa ilusión de llegar lo más lejos posible en todos los campeonatos y la cultura que hay dentro del equipo de luchar y pelear cada punto… eso es algo de lo que yo quiero participar. Lo necesito y estoy muy contento de haber firmado aquí”.

Paulo también analizó la plantilla para la próxima temporada: “Veo un equipo muy equilibrado que tiene jugadores para cubrir todos los roles. Eso puede ser una de las diferencias de nuestro equipo este año. Tenemos un entrenador muy exigente que busca mejorar en todos los detalles y creo que eso nos hará tener todavía más posibilidades”.

Con ganas de jugar en el Nou Moles

Bertassoni logró el premio al mejor colocador en las temporadas 2020/2021 y 2022/2023 y este año desplegará su juego en el pabellón de Nou Moles. “Técnicamente pienso que soy un jugador que me gusta jugar con velocidad en las bandas y también con los centrales. Destacaría que soy un jugador de equipo. El equipo siempre va en primer lugar y eso hace a los equipos ganadores. Si sabes jugar en equipo al final el conjunto marca la diferencia”.

Otra de las virtudes que caracterizan al nuevo fichaje del Léleman Conqueridor es la amplia experiencia que ha tenido en diferentes ligas. “Pienso que puedo aportar la experiencia que tengo. Creo que es importante la tranquilidad, no soy jugador de muchos gritos y eso en algunos momentos del partido es importante tenerlo”. Así como aportar su calma en los nuevos jugadores que puedan subir de la Academia. “Me gusta hablar con los más jóvenes, soy ese tipo de jugador que intentará ayudarlos en todo lo que pueda”.

El jugador también ha querido mandar un mensaje a la afición. “Puedo prometerles dedicación en todos los partidos y entrenamientos. No puedo prometer títulos, pero la pelea y la lucha que es una cosa que vengo a buscar aquí, eso me comprometo a que lo tendrán”. Y es que Bertassoni considera que la afición ha sido vital para el crecimiento del club: “Cuando venía a jugar aquí ellos hacían la diferencia. Este es un club de lucha, de pelea, de sentir el calor de la grada y con eso se ganan muchos partidos. Quiero que todos estén apoyando porque van a ser muy importantes a lo largo del campeonato”.