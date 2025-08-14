Niemann y Rahm, duelo por el campeonato del LIV Golf: el ganador se llevará ¡18 millones!

El chileno Joaquín Niemann y el español Jon Rahm se juegan a partir de este viernes el título de campeón del LIV Golf en el último torneo de la temporada, que se disputa hasta el domingo en Indianápolis (Estados Unidos), con el aliciente de que el que alce el trofeo se embolsará un premio de 18 millones de dólares (15,4 millones de euros) .

Rahm tendrá que remontar

Niemann llega a Indianápolis como líder y aventaja a Rahm en 12.27 puntos -208.43 frente a 196.16-, por lo que el jugador vasco tiene opción de revalidar el título que conquistó el pasado año en su primera temporada en el circuito saudí.

El chileno, de 26 años, acumula esta temporada cinco victorias -Adelaida, Singapur, México, Virginia y Reino Unido-, pero en el resto de torneos, su mejor actuación ha sido un duodécimo puesto.

Rahm, en cambio, no ha obtenido ninguna victoria, pero en once de las doce pruebas ha estado en el top diez, con tres segundos puestos.

40 puntos para el ganador

El vencedor de un torneo se adjudica 40 puntos, el segundo, 30; el tercero, 24; el cuarto, 18 y el quinto, 16. El resto, van sumando puntos en una escala descendente hasta los puestos 21 y 24, que reciben solo un punto, y los que quedan por detrás, ninguno.

De acuerdo con este reparto, Niemann tiene un 58,7 por ciento de probabilidades de conquistar el título, mientras que Rahm tiene el 41,3 por ciento.

La quiniela

Si el golfista vasco queda primero, el chileno debe quedar segundo obligatoriamente para alzarse con el trofeo. Si Rahm fuese segundo, a Niemann le bastaría con ser cuarto.

El estadounidense Bryson DeChambeau, otra de las estrellas del circuito, es tercero en la general, con 140.74 puntos, por lo que no tiene ninguna opción de alcanzar el liderato.

Niemann ha sostenido que el sistema de puntuación no es del todo justo porque no premia lo suficiente los triunfos.

"Debería dar más puntos por ganar, pero es así como está establecido", comentó el chileno la semana pasada en la previa del torneo del Chicago, en el que su puesto 17 en la clasificación y el segundo de Rahm estrecharon el margen entre ambos.

En la temporada pasada, Niemann fue segundo en la general, por lo que vuelve a repetirse el duelo en el último torneo.

Rahm lleva sin ganar una prueba desde septiembre del pasado año, cuando se adjudicó el de Chicago, el último de la temporada, y amarró el campeonato.

Un suculento premio

Junto al éxito deportivo, coronarse en el LIV acarrea un premio extra de 18 millones de dólares, unido a los cuatro millones que se embolsa el ganador del torneo. El segundo en la general, recibe un bonus final de ocho millones y el tercero, de cuatro.

La cuarta temporada del LIV se cerrará en Michigan (Estados Unidos) del 22 al 24 de agosto con la final por equipos, en la que Legión XIII, capitaneado por Rahm, va en cabeza, con 224.66 puntos, por delante de los Crushers que lidera DeChambeau.