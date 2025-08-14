Rafael Mahiques: "A la gente le extrañaba que eligiese la jabalina pero yo siempre lo he tenido claro"

Rafael Mahiques hizo historia el pasado domingo 10 de agosto al convertirse en el primer campeón de Europa español en la modalidad de Jabalina. Un hito que lograba en el Europeo sub'20 celebrado en Tampere, Finlandia. Mahiques, que llegaba como máximo favorito, número 1 en el ránking europeo y segundo mundial, no falló y con un mejor lanzamiento de 76,30, se alzaba con la medalla de oro y la corona europea: "Aún cuesta creérselo pero poco a poco ya voy asimilando lo que he logrado". El atleta valenciano, natural de Silla supo lidiar con la presión de partir como favorito: "Sí, no es fácil que te señalen como el favorito, pero lo llevé bastante bien y todo fue muy bien". En Tampere se vivió una intensa y emocionante final de jabalina que no se decidió hasta el último instante: "fue muy emocionante, había mucho nivel, todos mis rivales estaban batiendo sus marcas y acerándose a mi marca en los últimos lanzamientos. Fue un final de infarto", explicó el valenciano en declaraciones a SUPER quien aventajó el alemán Oskar Jänicke y al polaco Roch Krukowski, plata y bronce respectivamente.

Un sueño cumplido

Cuando ya se consumó su victoria, Rafa respiró tranquilo, había cumplido su sueño: "fue una gran alegría, saber que todo el trabajo de estos meses había tenido su recompensa".

Rafael Mahiques, que tiene 19 años, empezó en el atletismo de niño: "me apunté al club de mi pueblo, Silla, y allí hacía un poco de todo, probé todas las disciplinas hasta que en una competición por equipos me pusieron a mí en jabalina y se me dio bastante bien y me gustó". Más tarde el atleta valenciano pasó a formar parte de la escuela de atletismo del Diputación Valencia CA, club en el que estuvo hasta 2024, cuando recibió la llamada del Fent Camí Mislata. "El Valencia CA no tiene equipo masculino por eso decidió cambiarme al Fent Camí. Ellos contactaron conmigo, me propusieron ficharme. Me gustó la idea para poder participar en la Liga de Clubes, esta ha sido mi primera temporada en la Liga y ha sido una experiencia muy buena, estoy muy contento".

Su mejor temporada

El año 2025 ha sido el de la eclosión definitiva de Mahiques que semanas antes del Europeo se proclamaba campeón de España sub'20 en Badajoz batiendo además el récord nacional de la categoría con una marca de 77.60, algo con lo que ni soñaba a principios de la temporada: "Mi objetivo era lograr la mínima para el Europeo que eran 69 metros y ya en febrero conseguí lanzar 72 que era una buena marca pero con el paso de los meses he seguido avanzando y batiendo mis marcas".

Mahiques, en plena competición / RFEA

Para el lanzador del Fent Camí, una de las claves ha sido incrementar esta temporada la intensidad de los entrenamientos: "con mi entrenadora hemos introducido más trabajo de fuerza, de gimnasio, más pesas y hemos mejorado mucho con la técnica. Creo que ahí ha estado la diferencia entre el año pasado y éste", afirma Mahiques que desde que probó la jabalina, sabía que era lo suyo: "al principio a la gente le extrañaba que hiciese esta prueba, que no prefiriese otra, los lanzamientos no son muy conocidos pero yo no hice caso a la gente, era lo que me gustaba y la apuesta me ha salido bien".

Para Mahiques, la clave en la jabalina es "la técnica. En los lanzamientos el 80% es técnica y el 20& fuerza. Si eres muy fuerte pero no tienes técnica, no vas a lanzar por eso este año hemos trabajado mucho la técnica".

Prepara el salto a categoría sub'23

Ahora el atleta de Silla se tomará unas merecidas vacaciones pensando ya en la próxima temporada en la que pasa a categoría sub'23: "será todo nuevo, nuevos rivales, nuevas competiciones... pero ya pensaré en ello más adelante, ahora quiero descansar, que ha sido un verano muy duro de entrenamientos". Tras debutar de la mejor forma posible en un Campeonato de Europa, logrando la medalla de oro, Mahiques ya sueña con representar a España en unos Juegos Olímpicos aunque quiere ir poco a poco: "para Los Angeles quedan aún tres años pero es muy difícil, tengo gente delante en categoría absoluta que son muy buenos. Soy joven y tengo aún mucho margen", afirma el valenciano que de momento no se plantea irse a un Centro de Alto Rendimiento en Madrid o Barcelona: "estoy muy bien aquí en casa con mi entrenadora. No creo que sea algo necesario". Mahiques compagina el atletismo con los estudios: "estoy haciendo un grado superior de sistemas electrotécnicos y estoy contento. Compagino los estudios con dos horas de entrenamiento de lunes a viernes".

Orgulloso de la actuación española y valenciana en Tampere

El atleta valenciano se mostró orgulloso de la actuación de la selección española en el Europeo sub'20 donde logró 14 medallas y en concreto, de los representantes de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana que se alzaron con un total de 7: "la verdad es que hicimos un gran Europeo. Hay mucho compañerismo entre todos, nos conocemos todos desde hace muchos años y nos apoyamos entre todos. La verdad es que fue una experiencia increíble, pasamos ocho días muy especiales en Tampere, inolvidable".