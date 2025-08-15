Las RedSticks no encuentran el antídoto contra Países Bajos y se quedan sin bronce

La selección española femenina de hockey sobre hierba no pudo acceder este viernes a la final del Eurohockey 2025 de Mönchengladbach (Alemania) tras caer ante Países Bajos (3-1), en un encuentro marcado por la efectividad de la neerlandesa Yibbi Jansen desde el penalti córner.

Las pupilas de Carlos García Cuenca comenzaron de la mejor manera el partido con un tempranero gol de Patricia Álvarez (min 5), que sorprendió a las vigentes campeonas de Europa y actuales número uno del ranking mundial. España trató de defender el resultado y lo consiguió durante todo el primer cuarto, pero en los siguientes 15 minutos sucumbió ante las jugadas de estrategia de las neerlandesas.

Países Bajos, principal favorita, encontró desde el penalti córner lo que no pudo desde el juego y volteó el marcador en tan sólo cuatro minutos gracias a dos latigazos de Jansen, la mejor jugadora del duelo (min 22 y 26).

Ese golpe moral fue difícil de levantar para las 'RedSticks', que fueron incapaces de crear peligro durante la segunda mitad.

Jansen, que ya había avisado con otro magistral lanzamiento de penalti córner al principio del último cuarto y que sacó la española Coti Amundson sobre la línea, no falló en su siguiente intento y perforó de nuevo la portería de España (min. 49), que asistía impotente a otro tanto desde la estrategia neerlandesa.

Así, la selección española, con la clasificación para el Mundial 2026, no podrá realizar el sueño de conquistar su primer oro continental, pero peleará este domingo por el bronce ante la perdedora del duelo entre Bélgica y Alemania.