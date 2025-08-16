España logra el bronce en el Eurohockey

La selección española masculina de hockey sobre hierba ganó este sábado a Francia (2-0) en el duelo por el tercer y cuarto puesto y finalizó su andadura en el Eurohockey 2025, disputado en Mönchengladbach (Alemania), alzándose con la medalla de bronce.

Los 'RedStick' vencieron con todo merecimiento tras un choque muy completo, en el que salvo los minutos iniciales, impuso su juego contra el combinado entrenado por John-John Dohmen.

Francia trató de dominar desde el inicio y dispuso de las primeras ocasiones en el partido, aunque España avisó con una gran acción individual de Marc Miralles (min 10). Con ambas selecciones volcadas en abrir el marcador, el guardameta español Luis Calzado, que paró un penalti córner en el minuto 11, y el francés Corentin Saunier, detuvieron cualquier intento de gol y se convirtieron en los protagonistas del choque.

El segundo cuarto llevó el mismo guion, con los dos conjuntos tratando de adelantarse en el marcador. Los 'RedStick' intentaron aprovechar su superioridad momentánea tras una tarjeta verde al galo Timothée Clément, pero el remate de Nico Álvarez se fue por encima de la portería defendida por Saunier.

El acoso de los de Max Caldas continuó hasta el final de la primera parte, pero fueron incapaces de materializar sus ocasiones, contando con hasta tres penalti córner en el segundo cuarto.

La reanudación comenzó de la mejor manera para España, que marcó el 1-0 tras un rechace en el área aprovechado por Marc Recasens (min. 32). El tanto despertó el ataque francés, aunque el equipo era incapaz de salir de su propia área ante el dominio de los 'RedStick'.

El 2-0 definitivo

Con el tiempo corriendo a su favor, España remató su excelente puesta en escena con el definitivo 2-0 de Nico Álvarez (min. 57), que sirvió para que la selección española se colgase el bronce y se vengara de Francia, que venció en el último enfrentamiento entre ambos en el Europeo de 2023, en uno de los partidos para clasificarse entre el quinto y el octavo puesto del torneo.

La final del campeonato la protagonizarán este mismo sábado las selecciones de Países Bajos y la anfitriona, Alemania.