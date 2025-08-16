El primer título Challenger de Rafa Jódar a sus 18 años

Los veranos son, para Rafa Jódar, la mejor época del año. El año pasado empezó a mostrar cuál era su nivel tras alzarse como campeón del US Open en la categoría junior y, ahora, su palmarés como profesional se ha estrenado después de adjudicarse el torneo Challenger de Hersonissos. Su rival ha sido el francés Dan Added, al cual ha vencido en poco menos de una hora y media por 6-4 y 6-2. A sus 18 años, el madrileño entró en el cuadro principal bajo la condición de 'alternate'.

Un espectacular Rafael Jódar conquista el US Open Júnior. / EFE

El gran incremento en el ránking

El joven tenista ha ascendido 140 posiciones en tan solo una semana, pues comenzó en el puesto 540 y ahora se encuentra entre los mejores 400 en el ránking de la ATP. Sus inicios en el deporte fueron a los cuatro años en el garaje de su casa y, aunque en enero renunció al profesionalismo para seguir estudiando y jugar por la Universidad de Virginia, ahora ya ha abierto el contador de trofeos como profesional. Según él, se identifica con el juego de Jannik Sinner, actual número uno del mundo.

A sus 18 años, ya causa furor entre grandes personalidades de España y del mundo del tenis. Ha reconocido que tiene fotos con grandes nombres de la disciplina deportiva como Carlos Alcaraz, Tsitsipas, Aliassime o De Miñaur. Además, Álvaro Morata, futbolista internacional con la selección española, sigue a Jódar en las redes sociales. Jódar también es aficionado al fútbol y acude al Santiago Bernabéu cuando puede para ver al Real Madrid.

El buen nivel del tenis español

El tenis en España lleva gozando de un gran nivel desde hace muchos años y son seis los tenistas nacionales que se han estrenado en un Challenger con 18 años o menos: Rafa Jódar y Martín Landaluce han sido los últimos en unirse a la lista formada por Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Tommy Robredo y Nicolás Almagro.