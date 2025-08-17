Las Redsticks se llevan el bronce en los shoot outs

La selección española femenina de hockey sobre hierba ganó este domingo a Bélgica en los penaltis del encuentro en el tercer y cuarto puesto del Eurohockey 2025 de Mönchengladbach (Alemania) y sumó otro bronce, tras el cosechado este sábado por el equipo masculino.

En un partido igualado que terminó sin goles con 0-0 durante el tiempo reglamentario, España encontró en su guardameta Clara Pérez la heroína de la tarde, después de que detuviese cuatro lanzamientos de la tanda, incluidos dos 'stroke', y el definitivo en la muerte súbita (2-1).

Emoción hasta el final

En una desacertada tanda, Laia Vidosa marcó el único tanto español para igualar a uno a las belgas, que comenzaron por delante. Ya en la muerte súbita, Paula Jiménez acertó y Clara Pérez detuvo el intento de la selección de Bélgica para certificar el puesto en el podio de la selección española.

"Han sido muchas emociones hoy. La tanda de penaltis es algo que tenemos muy estudiado, lo trabajamos mucho porque nos puede dar cosas importantes. Cuando ha sonado el pitido de final sabíamos que nos llevaríamos los 'shoot outs' porque los habíamos trabajado mucho, como así ha sido. Llevábamos ocho meses trabajando para esto. Nos quejamos mucho, pero el trabajo da sus frutos y se ha demostrado que este equipo no tiene límites y que cada vez aspiramos a más", declaró Clara Pérez a la Real Federación Española de Hockey.

Doble premio

Las pupilas de Carlos García Cuenca aseguraron su clasificación para el Mundial 2026 y finalizaron con medalla su participación en este Europeo, en el que rozaron la final, y la posibilidad de obtener el primer oro continental, tras caer ante la gran favorita, Países Bajos, en las semifinales del campeonato.

Este bronce en el Eurohockey 2025 se suma al ya conquistado en 2019 y a las dos subcampeonatos en 1995 y 2003, en una España que ha alcanzado al menos las semifinales europeas en nueve ocasiones en las 16 veces que ha jugado este torneo. El bronce del equipo femenino se une también al bronce que había conquistado la selección masculina el sábado.

Países Bajos, campeona

La selección neerlandesa femenina de hockey sobre hierba, número uno del ranking mundial, derrotó este domingo a Alemania (2-1) en la final del Eurohockey 2025 de Mönchengladbach (Alemania) y cumplió con los pronósticos que la situaban como máxima favorita al campeonato, en su quinto oro continental consecutivo.

Países Bajos, verdugo de España en las semifinales, se llevó la final gracias a los goles en la primera parte de Pien Dicke y Luna Fokke, que dejaron en nada el tanto posterior de Lisa Nolte, desde el penalti córner, en el tercer cuarto. Así, las neerlandesas vengaron a la selección masculina, que este sábado cayó en la final, precisamente, ante los anfitriones, Alemania.