El Gran Maestro ucraniano Yuriy Kryvoruchko se proclama campeón en Paterna

El VI Torneo Internacional Blitz – Club Ajedrez Andreu Paterna, celebrado el pasado sábado en el Casino de la Plaza, reunió a 16 jugadores con varios Grandes Maestros Internacionales, contando con la colaboración del Ayuntamiento, Dirección General de Deportes de la GVA, Caixa Popular, la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y el patrocinador oficial del club, Andreu Barberá.

Decenas de vecinos acudieron a contemplar el torneo, disputado en un formato ágil y espectacular de partidas rápidas como es la modalidad relámpago. Tras una intensa mañana de competición, el Gran Maestro ucraniano Yuriy Kryvoruchko se alzó con el título imponiéndose en la gran final al GM Francisco 'Paco' Vallejo, cinco veces campeón de España. En semifinales, ambos superaron a dos campeonas mundiales: las hermanas Anna y Mariya Muzychuk, referencia internacional del ajedrez femenino. Otros participantes que lograron acceder a la segunda ronda fueron Eric Sos, Sánchez Corujo, Victor Salvador y Enrique Llobell.

Contra tres campeonas del mundo

El torneo contó con la participación de jóvenes y veteranos ajedrecistas locales, quienes tuvieron la oportunidad de medirse con tres campeonas del mundo, como las hermanas Muzychuk y la GM búlgara Antonaeta Stefanova. Una experiencia única que refuerza el compromiso del Club Ajedrez Andreu Paterna con la promoción del ajedrez de élite y de base.

“Traer a Paterna un espectáculo de este nivel y ver a nuestros jugadores compartir tablero con campeones de talla mundial es un orgullo y una satisfacción inmensa”, señaló Joaquín Ballester, presidente del club.

Enrique Llobell, en cuartos

Por su parte, el director deportivo, Enrique Llobell, quien además participó alcanzando los cuartos de final, destacó: “venimos de terminar quintos en el Campeonato de España de Primera División, peleando para seguir en la élite nacional, y este torneo es otra muestra de que seguimos creciendo, tratando de acercar el ajedrez a la afición".

El Club Ajedrez Andreu Paterna, actual campeón autonómico y con cinco equipos en distintas categorías, continúa así con su labor de convertir a Paterna en un referente del ajedrez nacional, tras organizar la sexta edición de un evento que permiten a los aficionados disfrutar en directo de partidas de primer nivel.