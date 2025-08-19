FESTIVAL

El deporte urbano vuelve a València tras la DANA con VESO 2025

El Festival se celebrará del 24 al 26 de octubre, con nueve disciplinas oficiales y atletas de más de 25 países

También habrá música en vivo, arte urbano y talleres y zona gastronómica

Una de las pruebas de la edición de VESO en 2023, en La Marina de València

Una de las pruebas de la edición de VESO en 2023, en La Marina de València / VESO

Claudia Arce

València

El VESO regresa en 2025 tras un año marcado por la cancelación de su edición anterior debido a la DANA. Este regreso no será uno más: el festival se reinventa, volviendo a su esencia de promoción del deporte urbano de base y reforzando su posición como plataforma internacional para atletas de élite y nuevos talentos.

Como muestra de su compromiso con la ciudad y sus habitantes, VESO ofrecerá entrada gratuita a residentes de zonas afectadas por la DANA, en un gesto que une deporte, cultura y comunidad.

Programa deportivo de primer nivel

Durante tres jornadas, la Marina Norte será escenario de seis instalaciones deportivas de competición, entre ellas un skatepark personalizado, un boulder de 24 metros x 5 metros de altura, pista FIBA homologada para baloncesto 3x3, open parks de 400 m² y 200 m², y una mini-ramp.

Se disputarán nueve disciplinas oficiales:

Skateboarding (Open Street y Sub 16)

BMX Flatland (Campeonato de España)

Escalada (Copa oficial)

Baloncesto 3x3 (torneo FIBA)

Breaking (modalidades Break Dance y All Styles)

Categorías infantiles y juveniles en skate, baloncesto, escalada y baile urbano

Las competiciones repartirán 13.000 € en premios, y contarán con atletas procedentes de más de 25 países, incluidos campeones europeos y riders internacionales.

Participantes en una de las anteriores ediciones de VESO en València

Participantes en una de las anteriores ediciones de VESO en València / JM López

Más que deporte: cultura y experiencia de público

VESO 2025 consolida su carácter multidisciplinar, integrando deporte, música, arte y gastronomía en un mismo espacio:

Música en vivo: conciertos, DJ sets y podcasts en directo cada tarde, con presencia de artistas y productores de la escena nacional y local.

Arte urbano y talleres: espacios participativos de reciclaje textil, tatuaje, graffiti, iniciación a skate, escalada,roller, roller quads y otras modalidades.

Zona gastronómica: food trucks con propuestas que van desde cocina callejera internacional hasta opciones veganas y repostería artesanal.

Market outlet: más de 25 marcas seleccionadas de moda, equipamiento y accesorios urbanos, con precios especiales para el público asistente.

Impacto y proyección

VESO 2025 aspira a superar las cifras previas de asistencia, con previsión de más de 25.000 visitantes y un impacto económico directo e indirecto que refuerza a València como capital de los deportes urbanos en el sur de Europa.

El evento contará con una amplia cobertura en medios nacionales e internacionales, y con la difusión digital y en redes sociales de los propios atletas, generando millones de visualizaciones y un alto retorno mediático para la ciudad.

Respaldo institucional y compromiso con la ciudad

VESO 2025 cuenta con el apoyo y la colaboración del Ajuntament de València y de la Generalitat Valenciana, a través de sus programas de ayudas de concurrencia competitiva, que reafirman su compromiso con un evento que impulsa el deporte, la cultura y el turismo de calidad. Ambas instituciones destacan el papel de VESO como motor económico y social, capaz de proyectar a València en el mapa internacional de los deportes urbanos y de dinamizar su tejido cultural y comercial.

Un evento con propósito

Además de ser un escaparate competitivo, VESO sigue apostando por valores como la inclusión, la sostenibilidad y la proyección de la escena local:

Programa #VESOZeroWaste: vasos reutilizables, puntos de recarga de agua, eliminación de folletos impresos y movilidad 100% eléctrica para atletas e invitados.

Acciones de fomento del deporte base y la participación femenina.

Actividades accesibles para todas las edades y niveles.

Llorenç Miralles, director de VESO, resume la filosofía del evento:

"VESO 2025 no es solo una competición; es un punto de encuentro donde deporte, arte y comunidad conviven para inspirar a nuevas generaciones y proyectar a València al mundo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents