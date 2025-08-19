FESTIVAL
El deporte urbano vuelve a València tras la DANA con VESO 2025
El Festival se celebrará del 24 al 26 de octubre, con nueve disciplinas oficiales y atletas de más de 25 países
También habrá música en vivo, arte urbano y talleres y zona gastronómica
El VESO regresa en 2025 tras un año marcado por la cancelación de su edición anterior debido a la DANA. Este regreso no será uno más: el festival se reinventa, volviendo a su esencia de promoción del deporte urbano de base y reforzando su posición como plataforma internacional para atletas de élite y nuevos talentos.
Como muestra de su compromiso con la ciudad y sus habitantes, VESO ofrecerá entrada gratuita a residentes de zonas afectadas por la DANA, en un gesto que une deporte, cultura y comunidad.
Programa deportivo de primer nivel
Durante tres jornadas, la Marina Norte será escenario de seis instalaciones deportivas de competición, entre ellas un skatepark personalizado, un boulder de 24 metros x 5 metros de altura, pista FIBA homologada para baloncesto 3x3, open parks de 400 m² y 200 m², y una mini-ramp.
Se disputarán nueve disciplinas oficiales:
Skateboarding (Open Street y Sub 16)
BMX Flatland (Campeonato de España)
Escalada (Copa oficial)
Baloncesto 3x3 (torneo FIBA)
Breaking (modalidades Break Dance y All Styles)
Categorías infantiles y juveniles en skate, baloncesto, escalada y baile urbano
Las competiciones repartirán 13.000 € en premios, y contarán con atletas procedentes de más de 25 países, incluidos campeones europeos y riders internacionales.
Más que deporte: cultura y experiencia de público
VESO 2025 consolida su carácter multidisciplinar, integrando deporte, música, arte y gastronomía en un mismo espacio:
Música en vivo: conciertos, DJ sets y podcasts en directo cada tarde, con presencia de artistas y productores de la escena nacional y local.
Arte urbano y talleres: espacios participativos de reciclaje textil, tatuaje, graffiti, iniciación a skate, escalada,roller, roller quads y otras modalidades.
Zona gastronómica: food trucks con propuestas que van desde cocina callejera internacional hasta opciones veganas y repostería artesanal.
Market outlet: más de 25 marcas seleccionadas de moda, equipamiento y accesorios urbanos, con precios especiales para el público asistente.
Impacto y proyección
VESO 2025 aspira a superar las cifras previas de asistencia, con previsión de más de 25.000 visitantes y un impacto económico directo e indirecto que refuerza a València como capital de los deportes urbanos en el sur de Europa.
El evento contará con una amplia cobertura en medios nacionales e internacionales, y con la difusión digital y en redes sociales de los propios atletas, generando millones de visualizaciones y un alto retorno mediático para la ciudad.
Respaldo institucional y compromiso con la ciudad
VESO 2025 cuenta con el apoyo y la colaboración del Ajuntament de València y de la Generalitat Valenciana, a través de sus programas de ayudas de concurrencia competitiva, que reafirman su compromiso con un evento que impulsa el deporte, la cultura y el turismo de calidad. Ambas instituciones destacan el papel de VESO como motor económico y social, capaz de proyectar a València en el mapa internacional de los deportes urbanos y de dinamizar su tejido cultural y comercial.
Un evento con propósito
Además de ser un escaparate competitivo, VESO sigue apostando por valores como la inclusión, la sostenibilidad y la proyección de la escena local:
Programa #VESOZeroWaste: vasos reutilizables, puntos de recarga de agua, eliminación de folletos impresos y movilidad 100% eléctrica para atletas e invitados.
Acciones de fomento del deporte base y la participación femenina.
Actividades accesibles para todas las edades y niveles.
Llorenç Miralles, director de VESO, resume la filosofía del evento:
"VESO 2025 no es solo una competición; es un punto de encuentro donde deporte, arte y comunidad conviven para inspirar a nuevas generaciones y proyectar a València al mundo".
