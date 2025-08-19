El UPV Léleman Conqueridor cierra la plantilla con el fichaje de Rubén López

El UPV Léleman Conqueridor ultima la plantilla que debutará el próximo mes de octubre con uno de los mejores centrales de la pasada campaña. Rubén López ha firmado por el club valenciano y se convierte en el segundo gran fichaje de este mercado. El albaceteño ya se encuentra a las órdenes de Zanini para arrancar la pretemporada con el resto de sus compañeros y sumarse a la primera experiencia europea del club.

“Para mí, este fichaje es una oportunidad muy especial. El Léleman Conqueridor es un club con ambición, con una gran historia reciente y con un proyecto ilusionante. Me motivó mucho la confianza que el cuerpo técnico ha mostrado en mí y el reto de competir al máximo nivel, aportando mi granito de arena para ayudar al equipo a crecer”, señalaba el jugador tras anunciarse su llegada.

Rubén López ha formado parte de equipos como el Arenal Emevé, CV Melilla, TSV Haching München y el Pamesa Teruel, club en el que consiguió destacar el año pasado como el tercer mejor bloqueador de la temporada con 75 puntos de bloqueo. Así se define la nueva incorporación del Léleman: “Soy un jugador comprometido, con mucha energía en la pista y siempre dispuesto a dar el máximo. Me gusta trabajar en equipo, comunicarme y mantener la intensidad. Creo que puedo aportar tanto en lo técnico como en lo anímico, ayudando a que el grupo mantenga siempre la motivación alta”.

Rubén López, ya con la camiseta del UPV Léleman Conqueridor / UPV Léleman

Plantilla equilibrada

El fichaje de Rubén equilibrará todavía más una plantilla que mantiene el bloque de la temporada anterior. Con más de 200 puntos en la temporada 2024/2025, permitirá que Zanini tenga a su disposición diferentes piezas que le permitan afrontar el estilo de cada rival. "Veo un equipo muy competitivo, con jugadores de calidad y muchas ganas de trabajar. Creo que tenemos el potencial para hacer grandes cosas esta temporada si seguimos unidos y exigentes en cada entrenamiento y partido”, valoraba López.

Mensaje a la afición

El nuevo jugador del UPV Léleman Conqueridor se ha dirigido también a los aficionados: “A toda la afición, quiero deciros que estoy muy ilusionado de formar parte de esta familia. Espero que disfrutemos juntos de esta temporada y que con vuestro apoyo podamos vivir grandes momentos. ¡Nos vemos en la pista!”. Cabe recordar que también tendrán el reto de jugar la Copa del Rey de 2026 en La Fonteta.