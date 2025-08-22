El T100 se queda finalmente en la Comunitat Valenciana

La cancelación de València como sede de la parada europea del T100 Triathlon World Tour ha sido resuelta. Los mayores miedos eran que España perdiera esta prueba hasta que Oropesa del Mar diese un paso adelante. De esta manera, la Comunitat apuesta este evento a pesar de que la tarea no era sencilla, ya que el campeonato requiere de una infraestructura logística y económica bastante alta mientras el tiempo corría en contra. Gracias a los esfuerzos de FETRI, junto a los del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, la localidad de Castellón se queda con el torneo tal y como reconoció su CEO Sam Renouf: "España es un mercado estratégico para la PTO y queríamos garantizar la continuidad de esta prueba dentro del calendario T100".

Sin duda, una decisión que salva a València tras mucho tiempo acogiéndola. Por primera vez en muchos años, este mes de septiembre, València no iba a contar con una prueba de triatlón del máximo nivel internacional. El 21 de septiembre estaba programada la Copa del Mundo de Triatlón de València que para sorpresa de todos, quedó cancelada. Así lo ha anunciado la Federación Española de Triatlón a través de un comunicado en el que anuncia: "La World Triathlon y la Professional Triathletes Organisation (PTO) lamentan anunciar la cancelación de la Copa del Mundo de Triatlón de Valencia, originalmente programada para el 21 de septiembre de 2025. El evento T100, previsto para el mismo fin de semana, será reubicado en otra localización". Dos semanas después del anuncio, Oropesa del Mar da un paso al frente y recoge el testigo.