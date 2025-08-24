Bárbara Pardo, ¡¡¡campeona del mundo!!! con triplete histórico

Tres de tres. Tras las medallas de oro de la Copa del Mundo y de Plata del Europeo, la palista valenciana Bárbara Pardo ha logrado poner la guinda a un verano de éxitos con una nueva medalla de oro en el Mundial celebrado en Milán. Un éxito que le llegó junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Estefanía Fernández y tras una gran remontada en la final.

La de Antella llegaba al Mundial con ilusión, pero consciente de la dificultad de repetir medalla en el Mundial, tal y como destaca en declaraciones a Proyecto FER. "Un Mundial es otra historia. A todas las potencias europeas (Hungría, Alemania, Polonia, Dinamarca o Gran Bretaña) hay que añadir, sobre todo, a Australia y a Nueva Zelanda. De nuestra parte, podemos esperar, sobre todo, competitividad. Estamos ofreciendo un altísimo nivel. Vamos sin complejos a por otro podio, aunque es tremendamente complicado", señalaba.

Solo un precedente en categoría masculina

Días después, sus predicciones se quedaron cortas, ya que no solo lograron otra medalla, sino que lo hicieron subiendo de nuevo al cajón más alto del podio, algo sin precedentes en esta prueba para el piragüismo español femenino.

Las chicas del K4 consiguieron lo que hace tres años, en Halifax, hicieron los chicos, ser campeones del mundo por primera vez en una de las pruebas reinas, además de olímpicas, del piragüismo mundial.

Las cuatro palistas españolas, protagonistas de una remontada histórica hacia el oro / RFEPiraguismo

Remontada histórica

Las españolas salieron a hacer su carrera, no les importó que a mitad de prueba fueran en tercera plaza ya que en ese momento el grito de Sara, “va”, supuso el incentivo necesario para ir hacia adelante con todo. 1:32,58, aventajando a la embarcación china en 0,10 segundos y a las bielorrusas en 0,21.

Bárbara, exultante

Bárbara Pardo también se mostró exultante con el oro colgado en el podio. “Nos íbamos a jugar la regata a mitad de carrera y había que llegar con fuerza al final, y con los dos ‘va’ de Saray ese ‘que sí, que sí’ solo me dio más fuerza para empujar y ahora tengo una sensación increíble que aún tenemos que asimilar”.