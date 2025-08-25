Marina Cortelles y Lucía Muñoz logran dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo

Tricampeonas de Europa, tricampeonas en la Copa del Mundo y, ahora también, conquistan un doblete de bronce en el Campeonato del Mundo. El conjunto sénior sigue firmando una temporada espectacular. Tras proclamarse tricampeonas de Europa y tricampeonas de la Copa del Mundo, las gimnastas del equipo nacional integrado por Inés Bergua, Andrea Fernández, Andrea Corral, Salma Solaun y las valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz, integrantres ambas del Proyecto FER, consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Río de Janeiro después de sumar un total de 26.500 en el ejercicio de cinco cintas, con el que iniciaron la competición.

Tras el ejercicio mixto de aros y pelotas, y tras sumar un total de 28.250 puntos, el combinado español se alzaba con la medalla de bronce en la clasificación general con un total de 54.750 puntos. El oro fue para Japón (55.250) y la plata para Brasil (54.750). Además, tras la suma de notas de las individuales y del conjunto, España finaliza en 8ª posición en la clasificación por países.

Este domingo se disputaron las finales por aparato donde el conjunto nacional volvió a colgarse una nueva medalla de bronce. En esta oportunidad, el equipo sénior volvió a brillar sobre el tapiz brasileño logrando el tercer puesto en la final de 5 cintas después de sumar 25.950 puntos. China fue la campeona (27.550) y Japón conquistó la plata (26.650) mientras que España completó el pódium. Por su parte, en la final de pelota y aro, el conjunto español obtuvo un destacado cuarto puesto con 28.200 puntos, por detrás de Ucrania (28.650), Brasil (28.550) y China (28.350).

Estas dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo se suman al triplete de oro en la pasada Copa Mundial y al triplete europeo conseguido este año, que certifican la formidable temporada del equipo nacional.

Lucía González y Alba Bautista lograron el 20º y 24º posición

Tras las jornadas de clasificación, Alba Bautista finalizó en 20ª posición con 82.450 puntos, tras sumar 27.650 en aro, 26.550 en pelota, 27.950 en mazas y 26.850 en cinta. Lucía González, concluía en el 24º puesto en su primer Campeonato del Mundo con un total de 80.750 puntos, tras obtener 24.800 en aro, 27.150 en pelota, 27.500 en mazas y 26.100 en cinta.