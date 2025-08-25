Roban las bicis del líder de LaVuelta, Jonas Vingegaard

Hoy se celebra la tercera etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025. En la ruta de ayer, Jonas Vingegaard se impuso 'in extremis' en Limone Piemonte para convertirse en el líder de la competición. Ha sido en la norteña ciudad italiana, muy próxima a la forntera con Francia, donde el equipo Visma ha sufrido un asalto en el que le han robado gran parte de sus bicicletas.

Ha sido esta mañana cuando el periodista Daniel Benson ha dado a conocer la noticia. Anoche, varios individuos forzaron el trailer del equipo neerlandés para posteriormente adentrarse y robar una buena parte del material deportivo.

Pese a la tensa situación que se ha vivido en las últimas horas, el equipo Visma ha querido calmar las aguas esta mañana, anunciando que aún así disponen de bicicletas suficientes para poder competir en la etapa que se celebra esta tarde. Por lo que Jonas Vingegaard, líder y favorito de LaVuelta, defenderá el maillot rojo en la ruta que comenzará en San Maurizio Canavese y concluirá en Ceres.

Las cifras de las pérdidas

El equipo neerlandés no ha oficializado el número de bicicletas que han perdido a causa del robo, pero varios periodistas ya estiman el valor del material que los asaltantes se llevaron. Y es que, desde Italia, apuntan que las pérdidas que ha sufrido Visma están cifradas en una cifra que ronda los 250.000 euros.