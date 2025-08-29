Etapa 7 de la Vuelta a España 2025
Juan Ayuso resurge de las tinieblas y logra una victoria épica
La carrera entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta edición con más desnivel acumulado
Juan Ayuso ha logrado este viernes una victoria épica en la cumbre de Cerler, donde se ha presentado en solitario después de haber reventado la séptima etapa durante la ascensión al Port del Cantó. De esta manera, ha intentado borrar la mala imagen que ofreció el jueves en Andorra cuando sorprendentemente se descolgó del grupo de figuras de la Vuelta.
Es la primera victoria del joven corredor alicantino en la ronda española. En mayo también se apuntó un triunfo de etapa en el Giro.
Más información en breve.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fran Pérez logra el billete para Europa con el Rayo
- Carlos Corberán confirma dos bajas importantes ante el Getafe
- Así define Carlos Corberán a Ramazani, el nuevo fichaje del Valencia
- Sergi Canós explota ante los rumores: 'Ya está bien de decir mentiras
- La Roma endurece las condiciones por Sangaré
- Ramazani llega a Paterna para firmar su contrato con el Valencia CF
- Ramazani ya está en Alicante y pone rumbo a València
- Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida