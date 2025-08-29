Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Etapa 7 de la Vuelta a España 2025

Juan Ayuso resurge de las tinieblas y logra una victoria épica

La carrera entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta edición con más desnivel acumulado

Archivo - El ciclista español Juan Ayuso celebra una victoria

Archivo - El ciclista español Juan Ayuso celebra una victoria / Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

Sergi López-Egea

Juan Ayuso ha logrado este viernes una victoria épica en la cumbre de Cerler, donde se ha presentado en solitario después de haber reventado la séptima etapa durante la ascensión al Port del Cantó. De esta manera, ha intentado borrar la mala imagen que ofreció el jueves en Andorra cuando sorprendentemente se descolgó del grupo de figuras de la Vuelta.

Es la primera victoria del joven corredor alicantino en la ronda española. En mayo también se apuntó un triunfo de etapa en el Giro.

Más información en breve.

