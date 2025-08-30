Álvar Gimeno, fichaje estrella del RC Valencia

El mejor jugador de rugby valenciano vuelve a casa. Tras una exitosa etapa en distintos equipos del rugby español, además de en Francia, Nueva Zelanda y la selección española, Álvar Gimeno ha apostado por el proyecto del Rugby Club Valencia para la próxima temporada.

A sus 28 años, el centro valenciano quiere ayudar a impulsar el rugby de su tierra e intentar liderar a su nuevo equipo al ascenso a División de Honor. "Me motivó la oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando mi rugby, además de mantenerme cerca de los míos. Mis expectativas son las de llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y competir por el ascenso a División de Honor", señaló tras su fichaje.

Gran referente de la selección

Álvar Gimeno ha sido internacional con la Selección Española en todas sus categorías. Destacó en el Campeonato de Europa Sub-19, donde España se alzó con el título, y en el World Rugby U20 Trophy, en cuya final España se enfrentó a Samoa. En noviembre de 2016 debutó con el XV del León frente a Tonga, y en 2017 participó en los partidos del Seis Naciones B ante Georgia, Alemania y Bélgica, válidos para la clasificación al Campeonato del Mundo. Además, entre sus objetivos está participar con los Leones en el próximo Mundial de Rugby de 2027 en Australia.

Álvar Gimeno, con España en un partido del Campeonato de Europa de Rugby ante Bélgica. / EFE

La llegada de Álvar Gimeno supone un importante refuerzo tanto en lo deportivo como en lo humano. Conocido por su fuerza física, calidad técnica, visión táctica y un carácter competitivo, el jugador aportará liderazgo y experiencia al club que preside Eduardo González.

Orgullo para su nuevo club

Su nuevo club destaca en un comunicado que "estamos orgullosos por contar con un jugador de su trayectoria, al que se agradece la confianza depositada en el proyecto deportivo. Con esta incorporación, el Valencia Rugby reafirma su apuesta por el talento y la excelencia como pilares fundamentales de su crecimiento".