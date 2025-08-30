La Sella Open 2025 abre sus puertas: golf de élite con entrada gratuita en Dénia

El golf femenino será el protagonista este mes de septiembre en la Costa Blanca. Entre el 18 y el 21 de septiembre, La Sella Open 2025 reunirá a algunas de las mejores jugadoras del mundo en el prestigioso campo de La Sella Golf, en Dénia.

Pero este torneo del Ladies European Tour (LET) quiere ser mucho más que una cita deportiva: busca abrir las puertas del golf al gran público, reivindicar el papel de la mujer en el deporte y ofrecer una experiencia diferente dentro y fuera del campo.

Un torneo abierto a todos

Se trata de un torneo abierto, con entrada gratuita para todo el público. La organización quiere romper la barrera que a veces separa al golf de la afición general y acercar el espectáculo del mejor golf femenino al mayor número de personas.

Mucho más que golf: experiencias para todos los sentidos

El ambiente del torneo no se limita al recorrido de 27 hoyos diseñado por José María Olazábal. Este año, La Sella Open añade un componente gastronómico y social único: cada día habrá una barbacoa al aire libre y se presentará una hamburguesa edición especial “La Sella Open”, creada para la ocasión.

La Sella Golf, enclavado entre el Mediterráneo y el Parque Natural del Montgó, combina belleza natural y exigencia técnica. / La Sella Golf

Una bolsa de premios de 1 millón de euros

El aspecto competitivo también sitúa al torneo en lo más alto. Con una bolsa de premios de 1 millón de euros, La Sella Open 2025 se consolida como uno de los torneos más importantes del calendario del Ladies European Tour.

En 2023, el torneo ya fue galardonado como “Mejor Evento del Año” por el LET, y en 2024 recibió el reconocimiento a “Mejor Servicio a Jugadoras”. Este nuevo hito económico refuerza su posición como referente del golf femenino en España y en Europa.

La Sella Golf

La recompensa no solo es económica: atraer a las mejores jugadoras garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel. En 2023, la española Nuria Iturrioz firmó una remontada inolvidable para hacerse con el título, mientras que en 2024 la alemana Helen Briem sorprendió al mundo al ganar en su debut como profesional.

“El año pasado, la semana en La Sella Open fue muy especial, se vivía un ambiente increíble en el campo. El recorrido era desafiante pero aún así ofrecía la posibilidad de lograr buenos resultados”, destacó Briem.

Un campo de prestigio en un entorno único

El escenario no puede ser más inspirador. La Sella Golf, enclavado entre el Mediterráneo y el Parque Natural del Montgó, combina belleza natural y exigencia técnica. Sus 27 hoyos, rodeados de pinares y olivares, han sido rediseñados bajo criterios de sostenibilidad: césped Bermuda de bajo consumo hídrico, riego con agua reciclada y espacios que funcionan como refugio para especies protegidas.

Helen Briem, campeona de la Sella Open 2024. / La Sella Golf

La ubicación en Dénia, ciudad reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía, añade un atractivo cultural y turístico que hace del torneo una experiencia completa.

Entre partidos, los visitantes pueden descubrir playas, festivales, gastronomía mediterránea y restaurantes de talla mundial como el de Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin.

Inclusión real

Uno de los pilares de La Sella Open es su compromiso firme con la igualdad de género en el deporte. No se trata solo de palabras: el torneo implementa acciones concretas que marcan la diferencia.

En esta edición, tanto el equipo de greenkeeping (mantenimiento de los greens) como el de seguridad estarán formados íntegramente por mujeres. Es un paso simbólico y a la vez práctico hacia una mayor visibilidad y liderazgo femenino en áreas que tradicionalmente han estado dominadas por hombres.

Sostenibilidad como seña de identidad

El torneo también refuerza su perfil como evento sostenible. Siguiendo la política de cero plásticos de un solo uso, jugadoras, caddies y voluntariado recibirán botellas de aluminio reutilizables, mientras que en el campo se instalarán fuentes de agua conectadas directamente a la red. Con ello se evita el desperdicio de miles de botellas de plástico, consolidando a La Sella Open como un ejemplo de buenas prácticas en el deporte profesional.

La Sella Open 2025 se consolida como uno de los torneos más importantes del calendario del Ladies European Tour. / La Sella Golf

Este compromiso medioambiental se alinea con el trabajo de La Sella Golf en su conjunto: reducir en más de un 60% el consumo de agua respecto a años anteriores, emplear agua reciclada y mantener el campo como hábitat de fauna local.

Epicentro del golf femenino europeo

Durante cuatro días, Dénia será el epicentro del golf femenino europeo. Un lugar donde los eagles, birdies y putts decisivos se combinarán con barbacoas, ambiente festivo y un público que vivirá de cerca la magia de este deporte.

📍 Más información:

Lugar: La Sella Golf, Dénia

Fechas: del 18 al 21 de septiembre

Entrada gratuita para todo el público

Web