Sergio García vuelve a quedarse fuera de la Ryder Cup

Sergio García soñaba con estar por undécima ocasión en la Ryder Cup que se disputa a final de este mes y así lo hizo saber tras su última participación en el Abierto Británico, pero finalmente no ha podido cumplir su sueño, ya que se ha quedado fuera de la lista de convocados que ha dado a conocer este lunes el capitán del equipo europeo, el británico Luke Donald, que tiene entre sus vicecapitanes al exjugador español José María Olazábal.

"Se trata de cómo está mi juego y lo que puedo aportar (...); no le tengo que convencer yo, el que tiene que estar convencido es él. Sabe lo que puedo aportar y lo que yo le diga no debería de cambiar su manera de pensar", señalaba semanas atrás el de Borriol, que ya se quedó fuera de la lista en la edición de hace dos años en Roma.

Ni ser el jugador con más puntos en la historia de la competición (28.5) después de que debutara en la edición de 1999 con solo 19 años, ni el hecho de haberla ganado en seis ocasiones (2002, 2004, 2006, 2012, 2014 y 2018), le han abierto las puertas de un equipo en el que sí estará el también español Jon Rahm, uno de los seis seleccionador fuera de ranking al estar compitiendo en el Circuito LIV Golf.

Al estar enrolado desde hace tres años en el LIV, no ha tenido opción de obtener una plaza a través de la clasificación.

Sergio García, celebrando la victoria de Europa en la Ryder Cup de 2018. / IAN LANGSDON / EFE

Temporada discreta

Los resultados no le han acompañado a pesar de que comenzó esta campaña de forma positiva con su triunfo en Hong Kong en marzo y un tercer puesto en Miami en abril, en sendos torneos del circuito LIV, donde ha quedado noveno en la general como capitán del equipo Fireballs.

Sin embargo, la irregularidad presidió su segunda parte de la temporada y también su participación en los 'majors', en los que no pasó el corte en el Masters de Augusta y tuvo discretas actuaciones en el Campeonato de la PGA y en el Abierto Británico.

Rahm, en la lista

Rahm disputará así su cuarta Ryder Cup, que se celebrará en el campo de Bethpage Black del 26 al 28 de septiembre. La designación de Rahm, quien se estrenó en el torneo bienal en 2018, en París, se daba por hecha después de ganar la general del LIV, el circuito financio por Arabia Saudí, por segunda temporada consecutiva.

A pesar de no haber conquistado ningún título desde septiembre del pasado año, el golfista vasco ha quedado en el top diez en doce de los trece torneos del LIV, además de campeón con su equipo, Legion XIII, y en el Campeonato de la PGA (séptimo) y en el Abierto de Estados Unidos (octavo).

El resto del equipo europeo

Además de Rahm, Donald ha escogido al irlandés Shane Lowry, al austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland, el sueco Ludvig Aberg y el inglés Matt Fitzpatrick.

Jon Rahm celebra su victoria en la general del Circuito LIV Golf en agosto. / AP / Jon Ferrey / LIV Golf

Estos se unen a los otros seis golfistas ya clasificados de forma automática por su posición en el ranking: el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard, el único que no tiene experiencia en la Ryder Cup.

Salvo Rahm, que al jugar en LIV Golf puntúa menos en el ranking oficial, Donald no ha dado margen a la sorpresa puesto que sus otras cinco elecciones ocupan los puestos del séptimo al undécimo en la clasificación del equipo europeo, en el que el español se ha situado en vigésima cuarta posición.

Equipo estadounidense

Con los nombres desvelados por Donald en un programa de la cadena británica Sky Sports, se conocen los 24 jugadores que competirán en Bethpage Black, puesto que el equipo estadounidense se cerró la pasada semana con la elección también de los seis puestos discrecionales del capitán, Kevin Bradley.

Junto al número uno del mundo, Scottie Scheffler, la escuadra estadounidense la componen JJ Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson De Chambeau, Justin Thomas, Collins Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantley y Sam Burns.

Malos precedentes en Estados Unidos

Donald se mostró confiado en las posibilidades de victoria del equipo europeo, que no gana en Estados Unidos desde la edición de 2012.

"Trataremos de hacer las mismas cosas que hicimos en Roma. Soy muy consciente de que Europa ha perdido en tres de las últimas cuatro Ryder Cups en Estados Unidos por un amplio margen. Va a ser duro, en un ambiente complicado, pero trataré de hacer lo máximo para dar a nuestro equipo la oportunidad de ganar", afirmó el capitán tras desvelar los seleccionados.

Cabe recordar que la Ryder Cup regresará a España en 2031, cuando Camiral, el resort ubicado en la Costa Brava cerca de Barcelona, acoja por primera vez esta competición bienal que enfrenta a Europa y Estados Unidos.