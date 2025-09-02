La 15K Nocturna Valencia Gana Energía 2025, a 500 plazas de cerrar inscripciones

La organización de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía 2025 ha anunciado que tan solo quedan 500 plazas para completar el cupo máximo de participación.

La carrera, que se disputará el 27 de septiembre y que forma parte de Valencia Ciudad del Running, camina con paso firme hacia un nuevo récord.

Correr bajo la luna: un sueño para miles de #NightRunners

Con un trazado homologado por la Real Federación Española de Atletismo, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía es cita obligada para miles de corredores que, año tras año, quieren formar parte de una oportunidad única en el calendario: disfrutar, a golpe de zancada, de un recorrido por los puntos más emblemáticos de la ciudad en una carrera nocturna.

Preparación para otros grandes desafíos

Reto perfecto para los deportistas que se preparan para desafíos de mayor distancia como la Media Maratón y la Maratón Valencia, la carrera abre el otoño runner en la capital del Turia por todo lo alto.

Además, lo hace convertida en un punto de encuentro para los clubes valencianos, que son parte fundamental de un evento que gana adeptos cada año gracias a su recorrido, el buen ambiente, las animaciones y una fecha idónea para correr por la capital valenciana.

Más información y últimos dorsales en: www.15knocturnavalencia.com