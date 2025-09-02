La Federación Valenciana acerca el golf a todos con cursos subvencionados

La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana celebra el gran éxito de los cursos Iníciate al Golf, una iniciativa pensada para acercar este deporte a nuevos aficionados de todas las edades. La propuesta ya ronda las mil inscripciones, consolidándose como una de las acciones de promoción deportiva más exitosas del año en la Comunitat.

Para mayores de 14 años

Dirigidos a personas mayores de 14 años sin experiencia previa, estos cursos ofrecen una introducción completa al golf por un precio simbólico —desde solo 30 euros, gracias a la subvención de la Real Federación Española de Golf.

"Queremos romper la imagen de que el golf es un deporte inaccesible. Es para todos, sin importar la edad, la forma física o la experiencia previa", destacan desde la Federación que preside Juan Pintor.

En septiembre y octubre

Los cursos se celebrarán durante septiembre y octubre en diferentes campos de golf de la Comunitat Valenciana, y están diseñados para ofrecer una experiencia formativa completa: cuatro horas de clases, distribuidas en una sesión semanal durante un mes; Material incluido sin coste adicional; Profesorado titulado, para garantizar un aprendizaje de calidad y Salida final al campo, donde los alumnos practicarán en un entorno real lo aprendido.

Además, las plazas son limitadas y se asignan por orden de inscripción, lo que ha generado una alta demanda en los primeros días de convocatoria.

Un deporte muy completo

Desde la FGCV recuerdan que el golf no solo es un deporte apto para todos, sino que además es altamente beneficioso para la salud. Combina el ejercicio físico moderado —como caminar o mejorar la coordinación— con el contacto directo con la naturaleza, el aire puro y un entorno tranquilo.

Numerosos estudios científicos avalan sus efectos positivos tanto en el cuerpo como en la mente. A ello se suma el componente social, ya que el golf se presta al juego en familia o con amigos, favoreciendo la interacción y la desconexión del estrés diario.

"El golf es un deporte con un bajo índice de lesiones, adaptable a cada persona, y que se puede practicar toda la vida. Es #PARATODALAVIDA", resumen desde la organización.

Con este proyecto, la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana reafirma su compromiso por democratizar el acceso a este deporte y fomentar hábitos de vida saludables entre la población. La iniciativa ya ha conseguido sumar a casi mil nuevos jugadores al mundo del golf, y aún mantiene abiertas las inscripciones para las próximas ediciones de septiembre y octubre.

Para más información o inscripción, ya que todavía quedan plazas disponibles, se puede consultar la página web oficial de la Federación, la web Iníciate al golf o acudir a los clubes de golf colaboradores.