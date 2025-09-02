El Léleman Conqueridor Valencia cambia de escenario esta temporada

En su temporada de estreno europeo, el Léleman Conqueridor Valencia cambia el escenario de sus partidos. Deja atrás el pabellón de la Universitat Politécnica de València para dar paso al Polideportivo de Nou Moles.

El Léleman Conqueridor Valencia jugará como local en el Polideportivo de Nou Moles, que cuenta con un aforo aproximado de 1.300 personas, a partir de esta temporada 2025-26, según informó este martes el equipo en un comunicado.

Así, los equipos de Superliga y Superliga2 de voleibol dejarán de jugar y entrenar en el pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia y pasarán a hacerlo en esta instalación de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia.

Inicio de la pretemporada

El equipo comienza este fin de semana la pretemporada, que durará todo el mes de septiembre, y el 25 de octubre jugará la primera jornada de la Superliga ante el UC3M Voleibol Leganés a domicilio.

Consulta el calendario completo de la Superliga Masculina en la temporada 2025/2026.

Además, este año jugará la competición europea CEV Challenge Cup, cuyo partido de dieciseisavos de final será en diciembre en Hungría, con fecha y rival por determinar.

Consolidación de la plantilla y refuerzos

Bajo la dirección Emanuele Zanini, que asumió el cargo para el final de la temporada 2024-2025 tras la destitución de Marcos Dreyer, el Léleman Conqueridor Valencia ha apostado por la continuidad de Javi Monfort, Kayque Calazans, Nacho Huerta, Facu Funes, Javi Mengod, Rodrigo de Melo ‘Pernambuco’, Maxi Scarpin, Manu Furtado, Luis Vidal, Aharon Gámiz y Luis Serrano.

Por contra, se han producido tres bajas importantes con respecto a la pasada temporada, la de Vicente Monfort y las de Fernando Mengod y Javi Jarque, que competirán con el equipo de Superliga2. Para suplirlas han llegado Paulo Renan Bertassoni, experimentado colocador brasileño llega procedente de Unicaja Costa de Almería con ganas de asumir nuevos retos en la Superliga, y Rubén López, un central ha formado parte de equipos como el Arenal Emevé, CV Melilla, TSV Haching München y el Pamesa Teruel.