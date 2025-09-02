Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Campionat Europeu Jove de Pilota a Mà 2025

Presentats els equips de la selecció per a l’Eurojove 2025 de Bèlgica

La competició es celebrará a Ath (Bèlgica) del 3 al 6 de setembre

22 jugadors i jugadores composen la selecció de la Comunitat Valenciana per a l'Eurojove de Bèlgica.

22 jugadors i jugadores composen la selecció de la Comunitat Valenciana per a l'Eurojove de Bèlgica.

FEDPIVAL

Tavernes Blanques

Aquest dilluns s’han presentat a Tavernes Blanques els equips de la selecció de la Comunitat Valenciana que participarà en el Campionat Europeu Jove de Pilota a Mà 2025, que es celebrará a Ath (Bèlgica) del 3 al 6 de setembre.

Presentació, autoritats

L’acte, celebrat a l’Espai Cultura de Tavernes Blanques, i ha comptat amb la presència del director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el diputat d’Esports de la Diputació de València, Pedro Cuesta; l’alcalde de Tavernes Blanques, Arturo Ros; el regidor d’Esports, Sergio Climent; la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de l’Àrea d’Internacional, Elvira López, i la vicepresidenta de raspall Susana Martínez, a més dels jugadors i jugadores de les categories Sub-19, Sub-17 i Sub-15 representants de la nostra selecció.

El diputat d'Esports, amb les vicepresidentes de la FPV Elvira López i Susana Martínez.

El diputat d'Esports, amb les vicepresidentes de la FPV Elvira López i Susana Martínez.

Declaracions

Per a Luis Cervera, "és il·lusionant veure a aquest grup de joves que competiran i representaran a la Comunitat Valenciana, són afortunats i espere que aprofiten l'oportunitat de gaudir d'aquest campionat. Hui és un dia especial per a la Generalitat Valenciana perquè presentem una campanya de promoció de l'esport i els seus beneficis quant a salut física i mental i també valors que incorporen a la personalitat".

Pedro Cuesta, Arturo Ros, Luis Cervera i Elvira López van desitjar la millor de les sorts a la nostra selecció.

Pedro Cuesta, Arturo Ros, Luis Cervera i Elvira López van desitjar la millor de les sorts a la nostra selecció.

Segons Pedro Cuesta, "per a la Diputació de València la pilota és molt important perquè és el nostre esport. Al grup de jugadors i jugadores els desitgem tota la nostra força i estic segur de que ens van a representar molt bé i que van a tornar com a campions i campiones"

En paraules d'Arturo Ros, "Estem molt contents de tindre ací a tots els joves entrenant-se a Tavernes Blanques amb la selecció. Tenim un pavelló i una escola de pilota i ací estem per ajudar".

Representació i modalitats

Seran 22 jugadors i jugadores, 11 xiques i 11 xics, els que representaran a la Comunitat Valenciana, vinguts des de diferents punts del nostre territori, per a competir en les modalitats de One Wall, Llargues i Joc Internacional a l’Eurojove de Bèlgica.

El 6é campionat Europeu Jove de pilota a mà es disputarà entre 3 i el 6 de setembre en Ath. El cos tècnic de la selecció, format per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver, confiarà en estos jugadors i jugadores.

Selecció de la Comunitat Valenciana

▪️Sub-15 Femenina

- Alma Contrí (CPV Ondara)

- Irene Cotolí (CPV Massamagrell)

- Nuria Martínez (CPV Bicorp)

▪️Sub-15 masculina

- German Gallego (CPV Massamagrell)

- Jaume Durà (CPV Massamagrell)

- Rubén de Fez (CPV Meliana)

Selecció Sub-15.

Selecció Sub-15.

▪️Sub-17 Femenina

- Mar Devís (CPV Meliana)

- Marta Muedra (CPV Massamagrell)

- Vanessa Cano (CPV Moixent)

▪️Sub 17 masculina

- Arnau Mas (CPV Ondara)

- David Santarrufina (CPV Massamagrell)

- Pere Ripoll (CPV Laguar)

- Sergi Sánchez (CPV Oliva)

Selecció Sub-17.

Selecció Sub-17.

▪️Sub-19 Femenina

- Àngela Abad (CPV Faura)

- Clara Barrachina (CPV Bonrepòs i Mirambell)

- Júlia Andrada (CPV Xeraco)

- Laura Muñoz (CPV Carlet Volea)

- Mar Alfonso (CPV Massalfassar)

▪️Sub-19 masculina

- Alejandro Giménez (CPV Bicorp)

- Félix Peñarrubia (CPV Beniarbeig-Orba)

- Joan Arbona (CPV Laguar)

- Rubén Teruel (CPV Beniarbeig-Orba)

La selecció Sub-19, la més nombrosa de totes les categories.

La selecció Sub-19, la més nombrosa de totes les categories.

Calendari

L'expedició partirà cap a Bélgica aquest dimecres des de l'aeroport d'Alacant amb l'objectiu de revalidar el campionat absolut aconseguit a Franeker (Països Baixos) en 2021.

La presentació de l'EuroJove tindrà lloc de vesprada, mentre que la competició arrancarà el dijous amb la modalitat de joc internacional, tant masculí com femení.

El divendres serà el torn del One Wall, mentre que per a dissabte quedarà la competició de llargues. El grup tornarà el diumenge a terres valencianes.

