El RCN Valencia ya tiene fecha para sus elecciones

El pasado mes de junio el Real Club Náutico de Valencia iniciaba una nueva singladura para elegir al nuevo Presidente y Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximos cuatro años. Tras la Asamblea General Extraordinaria de mediados de junio, se estableció como primer paso la aprobación del calendario electoral y composición de la Junta Electoral.

Calendario electoral

Ya en el mes de julio se cumplió con uno de los primeros trámites oficiales: la presentación de los avales a las candidaturas a la Presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución. Un trámite que fue aceptado ya en la primera semana de agosto, y validado en la segunda, dando oficialidad a las candidaturas presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio, las cuales han ido cumpliendo cada uno de los trámites establecidos por los Estatutos del RCNV, y velando por su cumplimiento desde la Junta Electoral.

El RCN Valencia afronta unas semanas clave / RCN Valencia

Tres candidatos

Este pasado 23 de agosto se inició oficialmente la campaña electoral por parte de las tres candidaturas, concluyendo el 11 de septiembre.

Los Socios con derecho a voto de esta institución que cuenta con más de 120 años historia, tienen una cita el próximo sábado 13 de septiembre, una jornada de especial relevancia y transcendencia para el futuro del RCN de Valencia. En esa jornada la masa social del Club, con más de 1.700 socios con derecho a voto, elegirán al Presidente y su Junta Directiva.

El mismo sábado, 13 de septiembre, se conocerán los resultados de los comicios, y tras el período establecido para posibles reclamaciones y resoluciones, la Junta Electoral proclamará oficialmente al Presidente y su Junta Directiva que gestionará el futuro de la entidad.