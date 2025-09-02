Vela
El RCN Valencia ya tiene fecha para sus elecciones
Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio aspiran a dirigir el centenario club
El pasado mes de junio el Real Club Náutico de Valencia iniciaba una nueva singladura para elegir al nuevo Presidente y Junta Directiva que dirigirá la entidad en los próximos cuatro años. Tras la Asamblea General Extraordinaria de mediados de junio, se estableció como primer paso la aprobación del calendario electoral y composición de la Junta Electoral.
Calendario electoral
Ya en el mes de julio se cumplió con uno de los primeros trámites oficiales: la presentación de los avales a las candidaturas a la Presidencia por parte de los socios interesados en liderar la institución. Un trámite que fue aceptado ya en la primera semana de agosto, y validado en la segunda, dando oficialidad a las candidaturas presentadas por parte Andrés Arlandis Fos, Marisa Arlandis Pardo y Jaime Lloris Asensio, las cuales han ido cumpliendo cada uno de los trámites establecidos por los Estatutos del RCNV, y velando por su cumplimiento desde la Junta Electoral.
Tres candidatos
Este pasado 23 de agosto se inició oficialmente la campaña electoral por parte de las tres candidaturas, concluyendo el 11 de septiembre.
Los Socios con derecho a voto de esta institución que cuenta con más de 120 años historia, tienen una cita el próximo sábado 13 de septiembre, una jornada de especial relevancia y transcendencia para el futuro del RCN de Valencia. En esa jornada la masa social del Club, con más de 1.700 socios con derecho a voto, elegirán al Presidente y su Junta Directiva.
El mismo sábado, 13 de septiembre, se conocerán los resultados de los comicios, y tras el período establecido para posibles reclamaciones y resoluciones, la Junta Electoral proclamará oficialmente al Presidente y su Junta Directiva que gestionará el futuro de la entidad.
