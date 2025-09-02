El Rocódromo de La Nucía realiza su revisión de Seguridad 2025.

El Rocódromo de la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía ha pasado su revisión e inspección anual 2025 por la empresa “Guías+ Vertical”, esta semana. La revisión ha certificado que la instalación deportiva sigue siendo segura y cumple todos los requisitos marcados por la normativa europea. Esta actuación se incluye dentro del Plan de Mantenimiento y Mejora de Instalaciones Deportivas 2025 que ha programado la concejalía de Deportes.

Esta revisión certifica que el rocódromo de La Nucía cumple con toda la normativa vigente europea, un año más. El objetivo de esta actuación es certificar que es una instalación deportiva segura al 100%, justo antes del inicio del curso escolar 2025-2026, ya que el rocódromo es utilizado semanalmente por el alumnado de ciclos formativos del deporte de FP.

Revisión anual

La inspección- revisión del rocódromo de La Nucía anual se realizó conforme a la norma UNE-EN 12572-1: Revisión del estado de la estructura principal, Soldaduras y anclajes, Revisión de los paneles de fibra y la unión sobre la estructura, Inspección de la tornillería, Comprobación del par de apriete de las presas, Certificación de los anclajes de seguridad e instalaciones de descenso y reapriete de los tornillos de las presas.

El técnico de “Guías+ Vertical”, empresa avalada por la Federación Española de Deportes Montaña y Escalada (FEDME) emitirá en breve el certificado que “El rocódromo de La Nucía cumple todos los requisitos marcados por la normativa europea (UNE-EN 12572) en cuanto a estructuras de escalada y que está en perfecto estado de uso”.