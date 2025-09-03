La 32 Travesía a Nado al Puerto de Valencia abre inscripciones

La Travesía a Nado al Puerto de Valencia, que se celebrará el 13 de septiembre, abre inscripciones de cara a la disputa de su 32 edición. El plazo para las inscripciones se cerrará el viernes 12 de septiembre. En la pasada edición se batió el récord de inscripciones con casi 1.000 nadadores. Finalmente la prueba se tuvo que suspender por las adversas condiciones meteorológicas, por lo que las personas inscritas en la edición del año pasado no deberán abonar nada por su particpación este año.

El enlace de inscripción para los deportistas federados es el https://www.fncv.es/circuito-aguas-abiertas/, mientras que los deportistas no federados pueden completar su participación en la prueba a través del enlace: https://acortar.link/2zrFtY . El precio de las inscripciones oscila entre los 17€ para los nadadores federados que compitan en la distancia de 2500m y los 23€ para los no federados que participen en esa distancia. Para participar en el circuito de 1250m, los precios son de 11 y 14€ respectivamente, y para la distancia de 500m , el precio es de 8 y 10€.

La 32 Travesía a Nado al Puerto de Valencia comenzará a las 11:00 para los nadadores no federados, sobre el trazado de 2.500 metros. / FDM DE VALENCIA

Nuevo trazado

La 32 Travesía a Nado al Puerto de Valencia está programada para el sábado 13 de septiembre, sobre un nuevo trazado de 2.500 metros que gira sobre la Plaza del Agua, donde se ubica la escultura ‘La Pamela’, y en la que instalarán la salida y meta de la prueba. “Este año nuestra ciudad acoge la 32º Travesía a Nado al Puerto de Valencia, una prueba de alto nivel que reafirma el compromiso del Ayuntamiento con esta disciplina y con las oportunidades deportivas de nuestra fachada marítima”, ha manifestado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Horarios

Será la sexta etapa del Circuito de Travesías de la FNCV, dentro del Campeonato Autonómico de Aguas Abiertas, que reúne diversas categorías oficiales, desde Infantil, Júnior y Sénior y Máster, repartida en diferentes tramos. Asimismo, existen diferentes categorías no oficiales, desde los 8 años. A las 9:00 se dará la salida a las categorías Júnior, Sénior y Máster, que deberán cubrir una distancia de 2.500 metros. Asimismo, a las 10:30 esta programada la salida para la categoría Infantil, sobre un circuito de 1250 metros.

Por ello, desde el Ayuntamiento “queremos acercar esta prueba tan emblemática a la ciudadanía para que participe y anime a nuestros atletas desde un escenario incomparable, como es nuestra puerta principal al Mar Mediterráneo”, ha declarado la edil.

La 32 Travesía a Nado al Puerto de Valencia comenzará a las 11:00 para los nadadores no federados, sobre el trazado de 2.500 metros. A continuación se dará la salida para el trazado de 1250 metros, y a las 12:30 se disputará la prueba sobre el recorrido de 500 metros, dirigida a participantes nacidos en 2016 y años posteriores. "Valencia es la capital natural del deporte y el próximo 13 de septiembre lo volveremos a demostrar en esta cita con la natación en aguas abiertas, una prueba referente del potencial deportivo de nuestra ciudad", ha insistido Rocío Gil en declaraciones facilitadas por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia.

Organizada por la Fundación Deportiva Municipal y la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, la pasada edición de la prueba tuvo que suspenderse debido a las adversas condiciones metereológicas, por lo que las personas inscritas para la edición del pasado año tienen garantizada la inscripción gratuita para la presente edición.