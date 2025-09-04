INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
El complex esportiu Petxina reprén l'activitat a la sala de musculació i activitats dirigides l'1 d'octubre
Les inscripcions s'obrin el 15 de setembre mentre que del 22 al 26 tindrà lloc una jornada de portes obertes amb tècnics especialitzats
El pròxim 1 d'octubre obriran de nou les portes la sala de musculació i fitnes del centre esportiu cultural Petxina, arrancant també la nova programació d'activitats dirigides adaptades al barri. De fet, des del dilluns 15 de setembre, tots aquells interessats a donar-se d'alta en alguna de les classes que s'oferixen com en els abonaments podran acostar-se al taulell del pavelló de Petxina per a inscriure's. A més, la sala de musculació compta amb equipament renovat pel que fa a màquines com manuelles, sacs i altres elements d'entrenament.
La regidora d'esports de l'Ajuntament de València, Rocío Gil, ha apuntat que “des de l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal, continuem treballant per l'esport de la nostra ciutat reobrint espais vitals per a fomentar els hàbits i les pràctiques saludables. El complex esportiu de Petxina reprén l'activitat esportiva a la sala de musculació i fitnes, així com les activitats dirigides per als nostres veïns i veïnes. De fet, per a donar a conéixer l'oferta esportiva al barri, i amb l'objectiu de fomentar els hàbits i les pràctiques saludables entre la ciutadania, oferirem unes jornades de portes obertes”.
Inscripcions des del 15 de setembre
El nou programa d'activitats dirigides inclou un total de 23 sessions setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, amb disciplines com a pilates, ioga, stretching, taitxí i condicionament físic, entre altres.
Les inscripcions podran realitzar-se de manera presencial a partir del 15 de setembre en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores. La Fundació Esportiva Municipal, que assumix ara la gestió directa de la instal·lació, publicarà en la seua pàgina web l'oferta completa i detallada en els pròxims dies. La Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, que prestava fins ara estos servicis en el complex esportiu cultural Petxina, continuarà amb la seua oferta en el Poliesportiu Municipal Nou Moles.
A més, amb l'objectiu d'acostar la nova programació a la ciutadania, l'FDM celebrarà jornades de portes obertes del dilluns 22 de setembre al divendres 26 de setembre, coincidint amb la Setmana Europea de l'Esport, en horari de 8.00 a 11.00 hores i de 18.00 a 21.00, amb tècnics especialitzats, no sent necessària inscripció prèvia.
- Algunos de los jugadores libres que pueden ser fichados tras el cierre de mercado
- Luis Rioja, enfilado hacia la renovación
- El Valencia CF de Gourlay, inversión a mitad de tabla
- El nuevo delantero del Valencia CF se queda con el '15
- El gran gesto de Danjuma con Mestalla tras su fichaje
- Nunca hemos estado dispuestos a aceptar una cesión de Sadiq al Valencia
- Carlos Soler se acuerda del Valencia en su presentación con la Real Sociedad
- Así juega Lucas Beltrán, el nuevo fichaje del Valencia CF