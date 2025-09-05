Aitana Díaz se consagra campeona de Europa
La yudoca Aitana Díaz se colgado el oro en el Europeo Júnior en la categoría de -48 kg durante el campeonato que se está celebrando en Bratislava (Eslovaquia)
Aitana Díaz toca el cielo con las manos. La yudoca representante de la Federación Valenciana de Judo se proclama campeona Júnior del Europeo que se está celebrando en Bratislava (Eslovaquia), después de firmar una gran competición en la categoría -48 kg.
Así fue la competición
Aitana comenzaba la competición superando a la deportista búlgara, Sofía Rangelova, marcando así el camino al oro continental. En cuartos de final, vencía a la rumana Laura Bogdan, confirmando su clasificación a las semifinales y a la lucha por las medallas.
En semifinales, la yudoca española ponía a prueba su nivel con una sólida victoria ante la polaca Wiktoria Slazok. Finalmente, en el combate por el título, Aitana Díaz vencía a la atleta alemana Helen Habib para certificar la medalla de oro la European Judo Championships Juniors.
Próximo objetivo
Con este resultado, Aitana se prepara para su próximo gran objetivo de este inicio de temporada que será el Campeonato del Mundo de la categoría Júnior, que se disputará el próximo mes en Perú.
