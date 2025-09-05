Esport Amigó: Deporte, inclusión y valores que crecen desde la Comunitat Valenciana

En 2014, dos recursos de la Fundación Amigó —Hogar La Salle-Amigó y PAE Valencia— decidieron unirse para correr la San Silvestre de Valencia. Aquella experiencia, marcó el inicio de un proyecto que, once años después, sigue creciendo.

Hoy, Esport Amigó involucra a 18 recursos de la Fundación en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, junto con múltiples asociaciones, entidades deportivas y sociales que facilitan actividades poniendo a disposición personal, material y espacios.

El proyecto está dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 7 a 24 años, atendidos por la Fundación Amigó y otras entidades como Terciarios Capuchinos, Terciarias Capuchinas, La Salle y la Universidad Católica de Valencia. Muchos de ellos proceden de recursos de acogimiento residencial y se encuentran bajo tutela o guarda de la Generalitat Valenciana. Han vivido situaciones vitales muy exigentes, pero se definen por su resiliencia, capacidad de superación y espíritu de equipo.

Esport Amigó convierte esa energía en una experiencia deportiva integral que combina carreras populares, voluntariado en maratones, rutas senderistas, convivencias y acampadas, y jornadas multideportivas con entrenamientos de crossfit, rugby, circo, deporte A-ball, surf y hockey. También mantiene como tradición las olimpiadas anuales organizadas por los chicos y chicas de la Colonia San Vicente Ferrer, pasando por proyectos puntuales como la realización del camino de Santiago.

Durante esta temporada, el proyecto ha sumado actividades de concienciación y sensibilización sobre la diversidad funcional, para fomentar valores de respeto, empatía e inclusión dentro y fuera del terreno de juego.

Fútbol Sala en silla de ruedas / SD

“El deporte es un gran valor para la formación integral de la persona, porque enseña disciplina, respeto y superación, pero también empatía, solidaridad y tolerancia”, destacan desde la coordinación pedagógica del programa.

Con más de una década de historia, Esport Amigó es ya una referencia de cómo el deporte puede ser mucho más que competición: puede ser un camino hacia el crecimiento personal, la cohesión social y las oportunidades para todos.