La FHCV y Sagunto se unen para crear una escuela de hockey

El hockey valenciano continúa su objetivo en la promoción de su actividad deportiva en los municipios y localidades vecinas. El inicio de la nueva temporada viene marcado con la expansión de las nuevas escuelas deportivas impulsadas por la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.

En colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto, la FHCV crea una nueva escuela para seguir expandiendo la cultura del stick y la bola en los diferentes colegios de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana.

Valencia, uno de los epicentros del hockey nacional, apuesta por una escuela en la capital de la comarca del Camp de Morvedre siendo Sagunto una localidad que apuesta por el deporte y que recibe con los brazos abiertos a las nuevas disciplinas fomentando su oferta de actividades deportivas.

Fiesta Final de las Escuelas Deportivas Municipales de hockey. / FHCV

La escuela de hockey llega a Sagunto

Desde julio hasta el próximo 14 de septiembre están abiertas las inscripciones desde la web del Ayuntamiento de Sagunto o accediendo al siguiente enlace y pinchando en la actividad ‘Hockey participativo’(Página 5): https://aytosagunto.apuntate.online/pio/actividades.xhtml?area=1

Las escuelas acogerán a niños de entre 6 a 9 años, y de entre 10 y 12 años, y se desarrollarán en los CEIP Mediterráneo (martes y jueves de 17 a 18 hs) y CEIP Ausias March (miércoles 16.30-17.30 y viernes 15.30-16.30) mientras que la escuela de Hockey Plus se desarrollará en el pabellón René Marigil.

Hockey, un deporte dinámico, colectivo y para todos

El hockey hierba es un deporte colectivo en el que compiten dos equipos rivales que buscan marcar goles en la portería rival evitando que marquen en la propia meta, a través de acciones y movimientos con un palo y una bola.

El hockey es muy conocido en España, siendo una modalidad olímpica que practica cada vez más personas en Valencia, gracias al gran crecimiento que está teniendo en los últimos años.