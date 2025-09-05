El Léleman Conqueridor Valencia inicia la pretemporada

El Léleman Conqueridor Valencia echa andar, en una temporada que supondrá el debut europeo del conjunto valenciano.

El equipo entrenado por Emanuele Zanini entrará a disputar la CEV Challenge Cup europea, tercera competición en importancia por detrás de la Champions League y la Copa CEV, directamente en la ronda de dieciseisavos de final donde espera rival. De momento, el martes 15 de julio el club conoció que su rival será húngaro ya que saldrá de la eliminatoria que disputarán dos equipos de dicho país: el Veqyész RC Kazincbarcika y el Fino Kaposvar. El Léleman tendrá que esperar al mes de noviembre para saber a cuál de los dos se medirá, puesto que la eliminatoria previa se disputará del 11 al 13 de noviembre.

Pretemporada cargada de partidos

Hasta llegar ahí y al arranque de la competición doméstica, la Superliga (25 de octubre con la visita al UC3M Voleibol Leganés), el Léleman Conqueridor Valencia inicia este fin de semana una pretemporada cargada de partidos, entre los que destaca su participación en la Copa Comunitat Valenciana, competición en la entrará directamente en la ronda de cuartos de final ante un rival que saldrá de los enfrentamientos previos que se están disputando hasta ahora.

El sábado 6 de septiembre, el equipo valenciano tiene en tierras francesas su primer test. Su rival será el Narbonne Volley, a partir de las 16:00 horas.

Cartel anunciador del partido. / CENTURIONS NARBONNE

El próximo fin de semana, la afición valenciana podrá ver en acción a su equipo en el nuevo escenario del Pabellón Nou Moles frente al Intercap Asisa Tarragona SPSP, en un partido que se jugará a las 19:00 horas. A partir de ahí se alternarán partidos amistosos con su presencia en la Copa Comunitat Valenciana, en la que espera estar el día 27 de septiembre en la gran final.