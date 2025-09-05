Presentat el IX Campionat Autonòmic de Frare a la Diputació de Castelló
Més d’un centenar de jugadors es donaran cita aquest cap de setmana als trinquets de Xert, Traiguera i Torreblanca repartits en set categories
Les Aules Espai Cultural Obert, va ser l'escenari on aquest dijous es va presentar el IX Campionat Autonòmic de Frare Trofeu Diputació de Castelló, que se celebra els pròxims dies 6 i 7 de setembre a les localitats de Xert i Traiguera, al Baix Maestrat, i de Torreblanca, a la Plana Alta.
L'acte va comptar amb la presència del diputat d’Esports de la Diputació de Castelló, Iván Sánchez; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Torreblanca, Paco Doménech; Tania Agut, alcaldessa de Torreblanca; el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Ximo Manzano; i Lluís Ramos, en representació del Club Pilotari Castelló.
Intervencions
Durant l’acte, Iván Sanchez va destacar en la seua intervenció la important “vessant cultural que té aquest trofeu” ja que, segons el diputat, “la pilota valenciana no és només un esport sino també part important de la nostra cultura". “La Diputació de Castelló sempre va a recolzar el nostre esport autòcton i, com no, la modalitat del Frare que tan arrelada està a l'interior de la província de Castelló, nosaltres seguim treballant junt amb la Federació per a promocionar la pilota i aquesta modalitat en recuperació”, va ressaltar.
Per la seua part, Ximo Manzano, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana va ressaltar els agraïments de la institució “als ajuntaments de Xert, Torreblanca i Traiguera per la seua implicació en la organització d’aquesta novena edició de l’Autonòmic de Frare”.
A més a més, Tania Agut, alcaldessa de Torreblanca, va assegurar que al municipi de la Plana Alta estan “orgullossísims d’albergar el campionat de frare per tercera vegada consecutiva” i va contar que gràcies a la celebració d’aquest torneig a la localitat, “es va remodelar el trinquet i cada any intentem millorar-lo amb xicotetes reformes”.
Per últim, Lluis Ramos, representant del Club Pilotari Castelló, va destacar que per al seu club, “és molt important aquest cap de setmana perquè podrem gaudir d'una jornada completa de Frare i estem treballant al costat de la Federació i de la Diputació perquè aquesta no siga una jornada de sols un cap de setmana a l'any si no una competició amb més pes durant el calendari”.
Cal destacar que durant el cap de setmana es retrà homenatge a Cèsar Beltrán, representant del CPV Castelló i impulsor destacat d’aquesta modalitat en vies de recuperació que acompleix ja la novena edició del seu Campionat Autonòmic.
Calendari, seus i participants
El IX Autonòmic de Frare es disputarà aquest cap de setmana, el dissabte 6 i el diumenge 7, simultàniament als trinquets de Torreblanca, Traiguera i Xert. Un total de 110 jugadors, integrants de 51 equips, s’han inscrit per prendre part en aquesta novena edició, que se dividirà en set categories.
El trinquet de Traiguera acollirà les categories Primera, Segona, Rendiment i Veterans mentre que al de Xert estan citades les categories Tercera B i Recreativa. A més a més, al trinquet de Torreblanca viurà íntegrament la Tercera categoria.
La Primera categoria se jugarà Traiguera, dissabte de vesprada. Pel matí ja s’haurà disputat la categoria Veterans i simultànimanet a la de Primera, se jugarà la de Rendiment. Per la seua part, a Xert es donaran cita les categories Recreativa i Tercera B. Durant el dissabte de matí se celebrarà Tercera B i diumenge de vesprada, la categoria Recreativa. Ja el diumenge, la localitat de Traiguera acollirà de vesprada les partides corresponents a la Segona categoria.
