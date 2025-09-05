La Selecció Valenciana doble campiona d’Europa de One Wall en la primera jornada de l’Eurojove
Medalla d’or en categoria Sub-17 masculina i Sub-19 femenina després de dos grandíssimes finals davant el PaÍs Basc
El combinat valencià va estrenar participació al Campionat d’Europa Jove celebrat a Ath (Bèlgica). Després de disputar la modalitat inaugural, que ha sigut el One Wall, els valencians han jugat cinc de les sis finals celebrades.
Medalles d'or
La Selecció Valenciana s’emporta la medalla d’or en categoria Sub-17 masculina i Sub-19 femenina després de dos grandíssimes finals davant el PaÍs Basc. Arnau, Pere, Sergi i David són els nous campions d’Europa Sub-17 de one wall mentre que Clara, Laura, Júlia, Mar i Àngela també són les noves campiones d’Europa Sub-19 de One Wall.
El conjunt basc va ser qui es va endur l’or en les altres tres categories on els jugadors i jugadores valencians s’han endut la plata: Sub-15 masculi i Sub-15 i Sub-17 femenina. A més a més, els xics sub19 es queden a un punt de la final i finalitzen quarts.
Joc Internacional
Auest divendres és el torn del joc internacional, modalitat que només es juga en les categories masculina i femenina, al igual que ocorrerà demà, dissabte, quan es dispute la modalitat de llargues, que serà la que tanque aquest Campionat d’Europa Jove 2025.
