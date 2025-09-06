El Family Cash Alzira debuta con derrota en la Liga

El Family Cash Alzira cayó en la cancha del O Parrulo Ferrol por 8-3 en la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que de nuevo, una temporada más está en la máxima categoría tras su brilante ascenso la pasada campaña. en un emocionante y dinámico encuentro. A pesar de la respuesta constante de los visitantes, los locales se mostraron efectivos en ataque y sólidos en defensa, destacando con goles de Novoa, Diogo y Gabriel Penezio. El equipo ferrolano se coloca provisionalmente en lo más alto de la clasificación tras una victoria que dejó claro su potencial ofensivo.

Un inicio frenético

El partido comenzó de manera trepidante, con un gol de Novoa a los pocos segundos con un tiro raso desde la frontal del área, tras una gran jugada colectiva. Casi sin tiempo para reaccionar, Pablo empató para el Alzira con una internada dentro del área. El juego era de ida y vuelta, con Novoa mandando un balón al palo, pero fue Rubi quien adelantaba a los visitantes con un gol al segundo palo.

Remontada local

A pesar de estar 2-1 abajo, los jugadores de O Parrulo Ferrol siguieron fieles a su estilo, y un gol de Turbi tras una falta bien ejecutada por Gonzalo Santa Cruz les dio la ventaja. Aunque llegaban a la quinta falta, Gabriel Penezio anotaba el 3-2, y Rubén Orzáez estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo al larguero.

El último minuto de la primera mitad fue frenético, con una sexta falta cometida por O Parrulo que permitió a Rubi empatar de doble penalti, pero, a falta de 13 segundos, Novoa volvió a adelantar a los suyos con un gol raso desde el borde del área para dejar el marcador 4-3 al descanso.

Segunda parte

La segunda mitad continuó con el mismo ritmo vertiginoso, y O Parrulo mostró su efectividad. Diogo anotó el 5-3 con un tiro cruzado raso desde la línea de fondo, y Morgato amplió la ventaja con un gol al segundo palo tras una gran jugada colectiva de equipo. Gabriel Penezio, con un gol en la frontal, puso el 7-3. A pesar de los esfuerzos del Family Cash Alzira, que sacó a Cristian como portero-jugador a falta de siete minutos, la defensa ferrolana y Mati Starna evitaron cualquier intento de remontada.

Finalmente, Jhoy selló la victoria de O Parrulo con un gol al segundo palo tras una jugada colectiva, dejando el marcador en el definitivo 8-3. Con este resultado, O Parrulo Ferrol consigue sus primeros tres puntos de la temporada y se coloca provisionalmente en el liderato, a la espera del resto de la jornada. El Alzira volvía a casa sin premio pero pensando ya en la próxima jornada.