CH Carpesa y Valencia CH, campeones de la Copa FHCV

La Copa de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana (FHCV) ya conoce a sus nuevos campeones y campeonas de la categoría sénior. El pasado fin de semana, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana celebró una nueva edición de su torneo copero que coronó al CH Carpesa masculino y al Valencia CH femenino.

Categoría masculina

En la categoría masculina, el CH Carpesa se alzó con el título de la Copa tras imponerse 4 a 0 ante el CD Giner de los Ríos. Jorge Bellver, Diego García (2) y Jaime Martín anotaron los goles para el conjunto blau, contribuyendo así en la conquista de la medalla de oro.

El bronce fue para el CA San Vicente que derrotó al Valencia CH por 3 a 0 con goles de Pedro Arques, Gustavo Gutiérrez y José Manuel Sabater.

Categoría femenina

En la categoría femenina, el Valencia CH se consagró campeón de la Copa FHCV después de superar en la final al CA San Vicente por 3 a 0. Ángela Colomer, Cristina Caro y Ainoa Civera marcaron los goles para el conjunto blanquinegro que volvía a conseguir un nuevo título copero.

El tercer puesto fue para el CD Giner de los Ríos, que venció al CH Xaloc por 3 a 1. Carmen Varea y Raquel Huertas (2) fueron las encargadas de convertir los goles del Giner mientras que Brit Verlaan marcó el tanto grana.

Pistoletazo de salida

Una competición que ha servido para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada y que se presenta como antesala del inicio de la División de Honor B donde la FHCV volverá a contar con 7 equipos representantes para esta temporada 2025-2026.